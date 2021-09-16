Юлия Мендель станет колумнистом программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" "Она профессиональная журналистка с большим опытом работы", - сказал Киселев

18:52, Сегодня

В новом информационном сезоне команда проекта «Реальная политика с Евгением Киселевым» усиливается. Отныне каждое воскресенье Юлия Мендель будет комментировать события, происходящие в Украине и мире.

«Многие люди воспринимают Юлию Мендель как экс-пресс-секретаря президента. А на самом деле она профессиональная журналистка с большим опытом, работала во многих иностранных СМИ, таких как New York Times или Politico. И это, включая работу в Офисе президента, делает ее мнение интересным и полезным для аудитории», – комментирует Евгений Киселев.

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Юлия Мендель специально для программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» будет готовить видеоколонку, где будет комментировать актуальные темы, выражать свою позицию и делиться собственной точкой зрения.

Дебют Юлии Мендель в программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» можно увидеть уже в это воскресенье в 22:00 в эфире главного информационного канала страны – «Украина 24».