В результате взрыва в Карпатах погибли два туриста: подробности Взрыв произошел, когда 12 туристов из Коломыи остановились на ночевку в горах и разожгли костер

22:25, Сегодня

В Карпатах прогремел взрыв, который унес жизни двух туристов. Еще четыре человека получили во время детонации травмы. О том, что произошло в карпатском высокогорье, говорится в сюжете на телеканале "Украина 24".

Происшествие произошло высоко в горах. 12 туристов из города Коломыя остановились на ночевку и разожгли костер. Спустя некоторое время произошел взрыв. Известно, что среди туристов были двое детей — трех и пяти лет.

По тревоге были подняты шесть поисково-спасательных отделений ГСЧС. Пострадавших всю ночь сносили вниз на носилках. Во время взрыва погибли двое мужчин. Как оказалось, жертвы взрыва находились на момент детонации рядом с костром. Четверо других туристов во время взрыва получили тяжелые травмы.

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Спасателям пришлось на месте оказывать доврачебную первую медицинскую помощь. И это им удалось – у раненых было остановлено кровотечение. Прибывшие не место происшествия медики госпитализировали туристов в областную клиническую больницу. Одна из туристок, которая серьезно пострадала во время взрыва, в данный момент находится в критическом состоянии. За ее жизнь борются медики больницы.

Заведующая отделением неотложной помощи Областной клинической больницы Иванна Васкул сообщила, что пациенты, которые поступили, имели ранения разного рода, в том числе и осколочные. Были и ожоги. По ее словам, у одной пациентки - угрожающее жизни состояние.

Причину взрыва выясняют правоохранительные органы. Есть версия, что в костер попал боевой снаряд, который сохранился в горах со времен Второй мировой войны.

По словам Анны Дан, начальницы сектора коммуникации Нацполиции Закарпатской области, на месте происшествия следователи изъяли обломки снаряда. Предварительно это могли быть обломки от снаряда времен Первой мировой войны, сказала она.

Спасатели, которые помогли туристами выбраться из гор, сообщили, что там, где произошел взрыв — любимое место у туристов. В связи с этим они призывают быть осторожными в горах, так как боеприпасов со времен Второй мировой войны там может быть немало.

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Ранее два человека погибли от мощного взрыва в центре Днепра. 15 сентября утром взорвался легковой автомобиль на ул. Богдана Хмельницкого. Взрыв разорвал автомобиль, уничтожив конструкцию. Во время происшествия погибли два человека. Этот взрыв может быть с одинаковой вероятностью как терактом, так и убийством или неосторожным обращением со взрывчатым веществом. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил эксперт по военной контрразведке, полковник СБУ и МВД Михаил Притула.

"В данном случае это скорее убийство или покушение на убийство, потому что ни у кого никаких требований на определенные действия не поступало на сегодня. Поэтому квалификация как теракт — разве что как запугивание общества. Это реально убийство или несчастный случай. Такое тоже может быть, если человек работал со взрывчаткой и мог везти с собой какое-то вещество", — заявил эксперт.

Личность одного погибшего установлена — это пресс-секретарь Днепровского областного управления ГСЧС Дарья Гречищева. Это уже подтвердили в ГСЧС. Второй погибший — бывший участник АТО, волонтер Алексей Кавлак.

Кроме того, появилась версия, что взрыв авто произошел из-за наличия в нем боеприпасов. Такое предположение в эфире на канале "Украина 24" высказал эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский.

"Мне сейчас тяжело говорить — теракт это или неправильное обращение с взрывоопасными предметами. Могу сказать одно: я еще в 2015 году говорил, что война имеет способность распространяться, как раковая опухоль. Если в 2014 году боеприпасы были доступны непосредственно в зоне боевых действий, то на сегодня мы их находим по всей Украине", — сказал Пятковский.