Вакцинация помогает не всем: врач сказал, кто лучше всех защищен от коронавируса Как отметил Андрей Волянский, вакцинированные массово болеют

10:29, Сегодня

Переболевшие коронавирусом COVID-19 гораздо лучше защищены, чем те, кто прошел вакцинацию.

Об этом заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" иммунолог Андрей Волянский.

"Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть? Это высосано из пальца, потому что вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза – это не исключение из правил. Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить неответивших, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе", - сказал иммунолог.

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При этом Волянский отметил, что вакцинацией нужно защищать уязвимых – "то, что мы не делали с начала вакцинальной кампании".

"Мы поставили временные маркеры: первый этап, второй… С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ лишь 8% вакцинированных дважды. То есть тех, кто сейчас болеют и умирают, мы их не защитили, потому что не было маркеров, как делала Европа", - подчеркнул он.

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине вакцинация от коронавируса будет выполнена только на 50% из-за антивакцинальных настроений.

"Противовакцинальные настроения в стране культивируются многие годы. Антипатия к прививкам у огромного количества людей настолько глубока, что это похоже на расовую или религиозную ненависть. И там уже не работают никакие аргументы. И что бы мы ни делали, люди будут бастовать, бить морды медицинским работникам, но у нас никогда не будет вакцинации от коронавируса, превышающей 50-60%. У нас 200 тыс. человек в стране корью заболели, и то – это ни на кого не подействовало. Поэтому мы должны четко понимать, что мы не сможем остановить коронавирусную эпопею посредством вакцинации", - отметил Комаровский.