У украинских туристов в Египте проблемы с COVID-сертификатами: озвучены подробности У украинцев есть несколько вариантов, чтобы путешествовать без QR-кода на сертификате

12:59, Сегодня

Египет не признает бумажные COVID-сертификаты туристов из Украины, поскольку на них отсутствует QR-код. У украинцев есть несколько способов решить такую проблему.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

"Египет действительно требует, чтобы был QR-код на документе. У нас выдают документы без QR-кода. Прецедент именно в наличии QR-кода. Но по факту есть несколько вариантов, чтобы без QR-кода на сертификате путешествовать. Первый – сделать ПЦР-тест в Украине, он стоит 600-700 грн, и полететь с ПЦР-тестом. То, что делают у нас туристы – летят с текущим сертификатом без QR-кода. Когда они прилетают в Египет, то я вас уверяю - по статистике 90-95% людей проходят с этим сертификатом", - сообщил Дереза.

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Эксперт отметил, что египтяне не очень придирчивы к документам и дорожат туристами – "проходи, дорогой, отдыхай, оставляй деньги".

"Вы можете полететь с действующим сертификатом, но если вас не пропустят, то у вас всегда есть шанс сделать его прямо в аэропорту в Египте за 30 долларов. Либо сразу сделайте здесь ПЦР-тест", - сказал он.

Дереза уточнил, что египтяне требуют именно печатный документ с QR-кодом, а не электронный в приложении "Дія".

"Есть определенные разногласия, но пока их не урегулируют, не значит, что нужно отказываться от путешествий, потому что есть другие инструменты, с помощью которых можно попасть в страну", - добавил он.

Ранее Максим Дереза ​​в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что открытие Египта для туристов из России и госрегулирование цен на проживание в четырёх- и пятизвёздочных отелях увеличат цены на отдых.

"Думаю, эти два фактора – административное регулирование цены плюс возврат российского туриста на египетские курорты – увеличат стоимость продукта. Но все равно будут горячие предложения, потому что египетское направление – это чартерное направление. В течение сезона есть провальные даты, и на них всегда появляются горячие предложения. Если люди хотят сэкономить, они могут полететь в момент спада цен", - сказал он.

Отметим, правительство Египта объявило о введении с 1 ноября минимальных цен на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

В пятизвездочных отелях цена будет минимум 40 долларов на человека, в четырехзвездочных – 28 долларов. Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис, сообщает "Интерфакс".