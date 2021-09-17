Усиление карантина: украинцы рассказали, чем их пугает локдаун Только каждый пятый украинец считает, что карантин не нужен

15:49, Сегодня

В случае усиления карантина в Украине людей больше всего беспокоит новый всплеск коронавируса, а также закрытие транспорта и магазинов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

В случае введения нового локдауна (жесткого карантина) опрошенных больше всего пугает очередной всплеск заболеваемости коронавирусом - 46%, остановка общественного транспорта 41% и закрытие рынков/магазинов непродовольственных товаров 37%. Дистанционное обучение школьников и студентов выбрали 32%, переход на дистанционную работу - 16%, закрытие театров и кино - 8%.

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Более трети (37%) аудитории считает, что нужно введение не локдауна, а усиление карантинных ограничений. Мнение о том, что карантин вообще не нужен, разделяют 22% респондентов, 20% - карантин должен оставаться таким, как сейчас, а 9% - что локдаун необходим.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 15 сентября 2021 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Ранее социологическая компания Gradus Research провела исследование о том, сортируют ли мусор украинцы.