Украинцы никогда не позволят установить в стране диктаторский режим — Глузман "Если украинский президент захочет стать диктатором, у него это не выйдет", - психолог

19:25, Сегодня

В Украине невозможен диктаторский режим, как в России. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" сообщил психолог Семен Глузман.

Он отметил, что даже если бы украинский президент имел желание стать диктатором, народ бы ему это не позволил. Ярким примером этого являются две революции в Украине.

"В России ситуация хуже, чем в Украине. У них уже есть сложившаяся диктатура, причем серьезная, одного человека или группы людей - не так важно. В Украине даже если бы президент захотел стать диктатором, это не получилось бы. Два Майдана – это что… Конечно, можно послушать некоторых специалистов, которые точно знают, что это из Вашингтона все было. Мне не звонили из Вашингтона, когда я носил продукты на Майдан. Украина – это немного другое", — сказал психолог.

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Если говорить о диктаторском режиме в РФ, то, по словам российского политика Дмитрия Гудкова, выборы, которые состоятся в России, будут сфальсифицированными. Однако массовое протестное голосование может создать Кремлю проблемы.

Такое мнение российский экс-депутат высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"То, что происходит в России, выборами назвать сложно, это процедура переназначения путинского парламента, который готовят к транзиту, поэтому ни одна мышь там не должна проскочить. Именно поэтому почти всех сильных кандидатов от оппозиции сняли, причем очень грубо — кого-то посадили, кого-то выдавили из страны. Но я всегда был сторонником какого-либо участия, даже если нет шансов победить, повлиять на расклад в парламенте, если нет возможности взять власть через улицу", — сказал экс-депутат Госдумы.

Что касается голосования на российских выборах, то оккупационная власть намерена организовать подвоз жителей ОРДЛО на электричках на территорию России, чтобы они смогли принять участие в избирательном процессе. В эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" российский политтехнолог Игорь Князев назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российской власти — получить больше голосов.

"Наверное, для того, чтобы действующая власть получила побольше голосов. Понятно, что эти люди будут голосовать не за партию "Яблоко" или оппозицию. Наверное, таким образом, действующая российская власть хочет увеличить свою электоральную поддержку, будучи уверенной, что эти люди будут голосовать за нее", — считает политтехнолог.