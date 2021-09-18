Непогода в Украине: синоптики предупредили о сильных дождях Десятки населенных пунктов обесточены из-за стихии

15:03, Сегодня

В Украине непогода оставила без света десятки населенных пунктов. 18 сентября в ряде областей синоптики также ожидают сильные дожди с порывами ветра.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", непогода в ночь на субботу оставила без света более 70 населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на Львовскую область – там без электричества 65 населенных пунктов.

Сегодня непогода из Украины не отступает – днем в Черниговской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильные дожди. На западе порывы ветра 15-20 м/с.

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Напомним, по прогнозам экологов, из-за глобальных изменений климата Украине грозит подтопление прибрежных зон и беспощадные засухи на юге. При наихудшем сценарии климатических изменений часть ныне оккупированного Крыма через несколько десятилетий уйдет под воду, как и еще полтысячи украинских населенных пунктов.

"Если Черное море поднимется на 82 сантиметра, то это уже будут довольно значительные последствия. Это и Затока, и Херсон, и Николаев, и Мариуполь, и Бердянск - они лишь частично, не полностью, но все равно в потенциальной зоне затопления. Одесса - на 17%, а такой город, как Вилково - на 99%", - рассказала эксперт по адаптации к изменению климата Ольга Гусакова.