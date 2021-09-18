Утонули в канализации: под Кривым Рогом погибли трое коммунальщиков Детали трагедии выясняются, открыто уголовное производство

16:39, Сегодня

В Днепропетровской области в поселке Радушное под Кривым Рогом погибли трое сотрудников "Кривбассводоканала".

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", тела нашли в канализационном колодце на глубине 6 м. Предварительная причина – их затянуло в помпу. Детали трагедии выясняются.

Открыто уголовное производство из-за смерти трех коммунальщиков.

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В свою очередь в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщили, что утром 18 сентября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают.

Чрезвычайники с помощью лестницы спустились на дно отстойника и с помощью веревки подняли тела трех погибших мужчин 1962, 1982 и 1978 годов рождения.

Напомним, во Львове 10-летнего мальчика убила крышка канализационного люка, которая вылетела с дороги прямо в лобовое стекло машины.

Спасатели на служебном авто с включенными маячками и сиреной спешили на вызов тушения пожара. Навстречу им ехала легковушка с двумя взрослыми и ребенком. Машина спасателей попала в незакрепленный канализационный люк. Крышка вылетела из-под колес прямо на встречную машину. Удар был такой силы, что разбил лобовое стекло и попал в ребенка. Мальчик скончался на месте.