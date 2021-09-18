"Реальность для сотен тысяч украинцев": эксперт о проблеме двойного гражданства Никаких санкций за двойное гражданство в Украине нет, отметил эксперт

18:38, Сегодня

В Украине отсутствует наказание за наличие второго гражданства, а если юридически принять соответствующую норму, то она не будет работать.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Андрей Золотарев.

"Дело в том, что это уже реальность, сотни тысяч наших граждан, может, миллионы, де-факто имеют двойное гражданство. Это нормально – с учетом мобильности, глобализации современного мира это неизбежно. Поэтому надо обратить внимание на то, что, прежде всего, масса людей имеет двойное гражданство с Польшей, Венгрией, Румынией, Израилем и Россией. Мы видим ситуацию на Донбассе, где примерно 650 тыс. граждан получили второй паспорт, российский", - отметил Золотарев.

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По словам эксперта, здесь есть правовая коллизия – "юристы до сих пор ломают копья, что означает 4-я статья Конституции о едином гражданстве на территории Украины".

"По сути, никаких санкций за двойное гражданство нет. А многие депутаты еще лет 10 назад имели и три гражданства, это не было большой редкостью, тем более что некоторые работали в Украине "вахтовым методом", у них дети там, в Лондоне или на Лазурном берегу. Де-юре можно принять запретную норму, но работать она не будет. Вопрос в том, что для многих чиновников должность – это инструмент для зарабатывания денег, и они готовят запасные аэродромы. Вопрос к власти: кого сажать в те или иные кресла, это вопрос кадрового отбора, политической ответственности. Думаю, скорее всего, все останется как есть, поскольку нельзя в одном случае легализовать двойное гражданство, в другом – запретить", - считает политтехнолог.

Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации.

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод в эфире телеканала "Украина 24" предложил ввести двойное гражданство в Украине, однако для паспортов России сделать исключение.

"Очень важно, чтобы у нас было двойное или множественное гражданство, мы бы более эффективно развивали Украину. Но угрозы тоже реальны, и меры безопасности просты: определяются страны, гражданство которых признается. Это уже существует, есть много конкретных примеров. Не признаем двойное гражданство с Россией", - сказал Грод.