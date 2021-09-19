"Очень важный объект": в "Метинвесте" рассказали, как создавался саркофаг для ЧАЭС Объект "Укрытие" стал самой большой передвижной стальной конструкцией в мире

16:42, Сегодня

Компания "Метинвест" помогла построить самую большую передвижную стальную конструкцию в мире – объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Реализация проекта была связана с определенными сложностями и вызовами, которые удалось успешно преодолеть.

Подробности масштабного проекта раскрыл в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" директор по продажам компании "Метинвест" Дмитрий Николаенко.

"Этот объект очень важный с точки зрения его социального значения, но он не менее важный с точки зрения его конструкторского значения, что это самая большая передвижная стальная конструкция в мире. "Метинвест" очень гордится тем фактом, что нам удалось поучаствовать в строительстве данного объекта, внести свою лепту в виде поставок высококачественной стали, которую произвели металлурги комбината "Азовсталь", и прокатали часть этого объема на комбинате "Азовсталь", а часть прокатали на нашем итальянском заводе. Были определенные сложности и вызовы. Это должна была быть очень чистая сталь с пониженным содержанием серы и фосфора, и это должна была быть высокопрочная сталь, которая выдерживала бы агрессивную среду. Наши металлурги с успехом справились с этой задачей и приняли участие в строительстве объекта", - рассказал Николаенко.

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Напомним, в 2016 году над разрушенным реактором ЧАЭС начали устанавливать новый саркофаг. За установкой стальной конструкции в виде арки наблюдали во всем мире. Купол высотой 110 метров перемещали с помощью 240 гидравлических домкратов в течение нескольких дней. Это был один из этапов проекта, который реализовывала компания "Метинвест". Новый объект "Укрытие" в Чернобыле, возведенный над разрушенным энергоблоком – самое большое в мире передвижное сооружение, площадь его крыши – более десяти футбольных полей. Сталь и ее прокат сделали предприятия компании "Метинвест", а детали – партнерский завод компании Cimolai в Италии. Продукцию утвердил заказчик, и произведенный ядерный щит, по оценкам экспертов, имеет запас прочности на 30 лет.