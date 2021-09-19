В Минздраве назвали две совместимые вакцины от коронавируса для повторной прививки Также врач отметил, что в Украине пока рано говорить о третьей дозе вакцины

18:56, Сегодня

Если в Украине закончится вакцина от коронавируса Moderna, украинцы, которые уже вакцинировались ей, могут сделать повторную прививку препаратом Pfizer.

Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров. На вопрос, можно ли сочетать вакцины Moderna и Pfizer тем, кому не хватает второй дозы, Дубров ответил:

"Сейчас, если говорить о возможности использования мРНК-вакцин Moderna или Pfizer, или после Moderna Pfizer, то эффективность является такой же высокой, поскольку это абсолютно одинаковые вакцины".

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Эксперт Минздрава добавил, что сейчас в Украине еще рано говорить о третьей дозе вакцинации.

"Вы знаете о том, что в Израиле с середины августа введена третья доза для лиц старше 60 лет, и США с 20 сентября также позволяют третью дозу вакцинации для лиц, которые были вакцинированы еще в конце 2020 года. То есть у людей, которые были вакцинированы 8-9 месяцев назад, сейчас регистрируют новые случаи заболевания, поэтому там позволили третью дозу вакцинации. В Украине об этом, мне кажется, говорить еще рано", - сказал он.

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Ранее в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский заявил, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить вакцинацию третьей дозой от коронавируса COVID-19, поскольку во многих странах проблемы с обеспечением даже одной дозой:

"По логике, по опыту Израиля, США, Великобритании создается убежденность в том, что третья доза реально работает и значительно повышает уровень антител. Но на сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит: третью дозу не надо. Почему она так говорит? Потому, что считается аморальным прививать третью дозу, когда в мире куча стран, где люди и по одной не получили".

Ранее Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине вакцинация от коронавируса будет выполнена только на 50% из-за антивакцинальных настроений.