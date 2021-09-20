В Черновицкой области остановились поезда из-за провала под путями Восстановительные работы могут занять пару дней

17:55, Сегодня

Огромная пропасть прямо под железнодорожными путями образовалась вблизи карстовых пещер на Буковине. В результате пассажиров поезда Киев - Черновцы высадили прямо в селе Мамалыга. А к месту назначения доставляли уже автобусами. Подробности в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Грунт подмыло дождями, и в пещеру он ушел мгновенно. Восстановительные работы продолжаются. Поезд Черновцы - Киев в 19:46 отправится измененным маршрутом через Тернопольскую область.

Как сообщила корреспондент телеканала "Украина 24" с места событий, в провал бросили не менее пяти вагонов гравия, досыпают также камни. Пропасть диаметром 6 метров образовалось буквально за считанные секунды.

Если бы не местный житель Валентин Масловский, могла произойти большая катастрофа. Мужчина сообщил железнодорожникам, что под рельсами, где ходят пассажирские поезда, разверглась земля. Масловский услышал страшный грохот, когда шел по путям. Он до сих пор под впечатлением от увиденного.

"Я испугалс ... Страшно, впервые в жизни видел такое", - говорит он.

Более сотни пассажиров высадили из вагонов на станции в 60 км от Черновцов. Впоследствии автобусами они были доставлены в областной центр.

"Всю ночь не могла уснуть, не знала куда мы едем, и когда в 6:00 проводница сказала: уважаемые пассажиры, все выходят, вас всех довезут до УЗ вокзала, вздохнула с облегчением, потому что это могло закончиться катастрофой", — рассказала пассажирка поезда.

Фото: "Укрзализныця"

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По ее словам, проводница рассказала, что чисто случайно пропасть увидел человек, который проходил мимо, и позвонил на вокзал.

О ходе ремонтных работ рассказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Около шести грузовиков с гравием было сброшено, но карстовая пещера их съела. Сейчас мы оцениваем, что это будет двое-трое суток", — сказал он.

Фото: "Укрзализныця"

Ранее сообщалось, что в Украине непогода оставила без света десятки населенных пунктов. В ночь на субботу без света были более 70 населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на Львовскую область - там без электричества 65 населенных пунктов.

Синоптики прогнозируют, что уже на этой неделе в Украину придет похолодание до ночных заморозков.