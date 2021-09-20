Психолог о стрельбе в Перми: России такие случаи более присущи, чем Украине Эксперт объяснил, как предотвращать подобные случаи

17:20, Сегодня

Инциденты со стрельбой с человеческими жертвами, подобные тому, который произошел в России в Пермском университете, часто случаются в агрессивных социумах, к которым принадлежит и РФ.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" психолог Дмитрий Попов.

"Во-первых, я хочу сказать, что стрельба в университетах и школах больше присуща агрессивным социумам. Агрессивных социумов на этой планете, как минимум, три. Это США, Россия и Китай - те страны, которые достаточно агрессивно себя ведут на всех позициях – от экономических до финансовых и военных. И это передается обществу, потому что это нагнетается на телевидении. Украина не является агрессивным социумом. Они конечно возможны, но у нас на порядок меньше подобных стрельб. В школах это вообще маловероятно, потому что у нас разрешение на гладкоствольное оружие выдается с 21 года, а на нарезное - с 25 лет. То есть это только университеты, техникумы и им подобные заведения", - рассказал эксперт.

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По словам Попова, чтобы предотвращать такие случаи, в школах и вузах должны работать психологи.

"Но дело в том, что, к сожалению, психологическая служба в Украине в Министерстве образования очень на невысоком уровне. Зарплаты психологов очень маленькие, и, как правило, там психологов не используют по их профессиональному назначению, а они занимаются куда их пошлют и чем попало. Пока государство не повернется лицом к психологической службе, это все будет возможно. Но это тоже не является гарантией, что ничего не случится", - отметил он.

Психолог объяснил, как определять, кто может быть источником беды вроде той, что произошла в Пермском университете.

"Прежде всего, это не рождается сию секунду, это накапливается. Как правило, это результаты буллинга одного или нескольких лиц большим коллективом людей. То есть, это месть. Второе – это возможная проекция неудачных любовных отношений и снова месть за эти любовные отношения. Третье – это то, что достаточно часто, например, в США встречается – психически неуравновешенные или психически больные люди. Все эти категории можно отследить на раннем этапе. Но для этого должны работать руководители, кураторы, старосты, психологи", - сказал Попов.

Напомним, стрельба в университете российского города Пермь произошла утром 20 сентября. Вооруженный юноша застрелил по меньшей мере 8 человек и ранил 29, говорят в Следственном комитете России.

Очевидцы рассказывают, что часть студентов и преподавателей заперлись в аудиториях, а остальные выпрыгивали из окон и бежали.

Стрелка задержали, он ранен. Его имя Тимур Бекмансуров, ему 18 лет. В соцсети Тимур написал, что нападение планировал давно и даже откладывал деньги на оружие.

Это не первый подобный случай в России. 11 мая вооруженный молодой человек ворвался в школу в Казани и открыл стрельбу. В результате погибли по меньшей мере 10 человек. Также сообщалось, что в больницу доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шесть из которых попали в реанимацию.

Нападающего задержали, им оказался 19-летний местный житель Ильназ Галявиев. Незадолго до преступления молодой человек написал в социальных сетях: "Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь".