Украина переходит в желтую зону карантина: в Раде сообщили подробности Число заболевших коронавирусом в стране резко возросло

15:08, Сегодня

С 23 сентября в Украине будет установлен желтый уровень эпидемической опасности из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Подробности рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Решение правильное. У нас, к сожалению, за последние две недели количество заболевших COVID-19 выросло более чем на 60%. Загрузка коек 33% сейчас, загрузка коек с кислородом - 29%. Это показатели, которые соответствуют желтой зоне карантина. Правительство за неделю, как это требовало постановление Верховной Рады, предупредило, что будет вводиться желтая зона карантина. Оно ее ввело, послезавтра вся страна в желтой зоне", - отметил нардеп.

Читайте также: Вероятность очень большая — Скалецкая о красной зоне карантина

Радуцкий также анонсировал "разбивку на вакцинированных и невакцинированных согласно постановлению правительства".

"Те заведения, которые имеют более 80% вакцинированных, имеется в виду учебные заведения, им будет разрешено работать, не уходить в онлайн. Так же это будет касаться заведений питания, проведения массовых мероприятий, там будут превентивные ограничения - не более одного человека на 4 квадратных метра и так далее", - пояснил он.

Нардеп уточнил, что желтая зона вводится по всей стране, а красная и оранжевая - "это уже будут вводить местные власти согласно решениям своих местных комиссий".

Читайте также: Усиление карантина: украинцы рассказали, чем их пугает локдаун

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила желтый уровень эпидопасности во всех регионах Украины с 23 сентября.

В "желтой зоне" действуют следующие правила: обязательный масочный режим и дистанция в 1,5 м; проведение массовых мероприятий разрешено при условии наличия одного человека на 4 кв. м; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест; заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничения желтой зоны не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.

По официальным данным Минздрава, в Украине по состоянию на 21 сентября зафиксировано 5159 новых случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 1086 человек, летальных случаев - 137, выздоровели - 2156 человек.