В Карпатах начались морозы: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни В Украине потеплеет после ухода атмосферного фронта

15:34, Сегодня

В Карпатах зафиксировали температуру воздуха -6 градусов и уже ждут снега. Об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Резкое похолодание вызвал атмосферный фронт с северо-запада, но через 3-4 дня он уйдет, и синоптики снова обещают потепление, местами до 22 градусов, но уже ближе к выходным.

Напомним, по прогнозам экологов, из-за глобальных изменений климата Украине грозит подтопление прибрежных зон и беспощадные засухи на юге. При самом худшем сценарии климатических изменений часть ныне оккупированного Крыма через несколько десятилетий уйдет под воду, как и еще полтысячи украинских населенных пунктов.

"Если Черное море поднимется на 82 сантиметра, то это уже будут довольно значительные последствия. Это и Затока, и Херсон, и Николаев, и Мариуполь, и Бердянск - они лишь частично, не полностью, но все равно в потенциальной зоне затопления. Одесса - на 17%, а такой город, как Вилково - на 99%", - рассказала эксперт по адаптации к изменению климата Ольга Гусакова.