Волынь на пороге "красной зоны": в реанимации осталось только одно место Остальные регионы Украины с четверга перейдут в "желтую зону"

15:46, Сегодня

В четверг Украина перейдет в "желтую" карантинную зону, решение приняла Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в программе "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"Это означает ограничения для массовых мероприятий – не больше четырех посетителей за столиком в ресторане, наполовину заполненные залы кинотеатров и спортзалов", - передает ведущая.

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В то же время появятся привилегии для вакцинированных: ограничения не будут работать для учреждений, если все посетители, как минимум 80% персонала, хотя бы один раз привиты либо имеют актуальный ПЦР- или экспресс-тест.

При этом Волынская область на пороге "красной зоны", врачи прогнозируют, что ее введут еще до 1 октября. На сегодня в области вакцинировалось только 9% населения. Вирус распространяется очень быстро, в реанимации осталось одно свободное место. А во временном инфекционном госпитале в областной больнице уже больше 80 больных, за последние сутки к медикам обратились еще 134 инфицированных.

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Отметим, что зонирование, предусмотренное адаптивным карантином, предполагает, что "желтая зона" вводится одновременно по всей стране, а не в отдельных регионах, как это было ранее. Вся страна может перейти в "желтую зону", даже если ситуация ухудшится до "красного уровня" только в одной области. В "желтой зоне" действуют следующие правила: обязательный масочный режим и дистанция в 1,5 м; проведение массовых мероприятий разрешено при условии наличия одного человека на 4 кв. м; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест; заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.