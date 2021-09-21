СБУ на Буковине выявила мошенников, которые продавали поддельные COVID-сертификаты Подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы

19:43, Сегодня

В Украине правоохранители разоблачили схему предоставления поддельных справок о проведенных тестах на COVID-19 для выезжающих за границу граждан. Мошенничество выявили в Черновицкой области, где злоумышленники арендовали офис для осуществления противоправной деятельности.

В пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили, что "бизнес" наладили трое жителей Черновцов для граждан, которые отправлялись за рубеж с целью трудоустройства. Кроме справок, аферисты подделывали также и страховые полисы.

В СБУ отметили, что "клиентов" мошенники подыскивали через перевозчиков. "Услугами" пользовались и обычные туристы. Сообщается, что злоумышленники изготавливали поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, свидетельства о вакцинации международного образца, а также договоры с иностранными работодателями. Такие договоры были необходимы для пересечения границ стран, где въезд разрешался только для трудоустроенных иностранцев.

Следователи выяснили, что аферисты за поддельную справку о результатах ПЦР-теста брали от 200 гривен. Полный пакет документов, необходимых для выезда украинского гражданина за границу, оценивался мошенниками в пределах трех тысяч гривен. При этом документы для иностранцев злоумышленники оценили в тысячу гривен.

В СБУ отметили, что мошенники в месяц "зарабатывали" до 500 тысяч гривен. В "офисе" и местах проживания дельцов были проведены следственно-оперативные действия, во время которых были изъяты "черная бухгалтерия", компьютеры, оборудование для изготовления и подделки документов, поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний, а также коммунальных заведений охраны здоровья Черновицкой и других областей. Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса. В статье речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Злоумышленникам грозит тюремный срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, с четверга, 23 сентября, в Украине начинает действовать карантин по протоколу "желтой" эпидемиологической зоны. Связано это с ежедневным ростом количества новых случаев заражения COVID-19. Глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил на телеканале "Украина 24", что бизнес, который имеет невакцинированных сотрудников, будет ограничен в работе. По словам Рубана, предприятия будут иметь возможность выбора – работать с ограничениями, или работать в полном объеме. В любом случае это будет зависеть от того, как на предприятии поддерживали кампанию по вакцинации против коронавируса.