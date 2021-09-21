Стреляли из окна квартиры и снимали на видео: в Хмельницком поймали хулиганов Молодых людей быстро нашли, поскольку они хвастались своим поступком в соцсетях

19:58, Сегодня

В Хмельницком двое молодых людей устроили стрельбу из пистолета из окна квартиры, полиция быстро нашла хулиганов.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", хулиганами оказались двое молодых людей 22 и 27 лет. Они приехали из области на работу и снимали здесь жилье. Обошлось без пострадавших.

Хулиганов нашли с помощью видео, которым те похвастались в соцсети. Там один из них угрожал убивать людей. Оружие у хулиганов полицейские изъяли. Это был стартовый пистолет.

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Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры и грозил взорвать дом гранатой.

Полиция задержала стрелка, оказалось, что он был в состоянии опьянения. Следователи изъяли из квартиры пневматическую винтовку, стартовый пистолет и вещества, похожие на наркотики. Ему инкриминировали незаконное хранение наркотиков и мелкое хулиганство.