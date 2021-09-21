В Запорожской области взрыв газа разнес частный дом: подробности Мужчина, который развелся с женой, грозился взорвать свой дом

21:33, Вчера

В Запорожской области в одном из частных домов прогремел взрыв. Ударная волна от взрыва повыбивала стекла в окнах соседних домов, разрушила крыши и повредила постройки. Что произошло в поселке Приморск, сообщалось в сюжете на телеканале "Украина 24".

Взрыв газа на частной усадьбе в Приморске практически полностью разрушил дом. К месту происшествия прибыли спасатели, которые извлекли из-под обломков двухэтажного строения 60-летнего хозяина пострадавшего домохозяйства. Мужчина получил ожоги второй и первой степени.

Кроме того, во время взрыва пострадал прохожий, который оказался рядом с местом происшествия. Правоохранители занялись выяснением обстоятельств происшествия и устанавливают причину взрыва.

" Дохожу до летней кухни и слышу взрыв, огромнейший взрыв. Ну, я поняла, что сосед наш. Я слышала предварительно, были разговоры, что он грозился, что "я дом взорву". Ну мало ли кто что скажет... Но все-таки он выполнил свою угрозу", - рассказала местная жительница Екатерина Проценко.

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Ранее сообщалось, что в Карпатах прогремел взрыв, который унес жизни двух туристов. Еще четыре человека получили во время детонации травмы. О том, что произошло в карпатском высокогорье, говорится в сюжете на телеканале "Украина 24". 12 туристов из города Коломыя остановились на ночевку и разожгли костер. Спустя некоторое время произошел взрыв. Известно, что среди туристов были двое детей — трех и пяти лет.