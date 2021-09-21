Встреча через 21 год: дети нашли мать, которая считалась пропавшей без вести Женщина с 2000 года жила на улице

22:01, Вчера

В Полтавской области дети через 21 год нашли мать, которая в 2000 году ушла из дома и не вернулась. Все время женщина жила на улице. Она ничего не помнит, поэтому не знала, что ее ищут.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", Татьяне Васильевне Присяжной 70 лет, и почти треть жизни ее считали пропавшей без вести. Женщина рассказала, что 20 лет назад в ее семье случилась беда. Сын пытался обрезать высоковольтные провода и сильно обжег правую руку.

Врачи настаивали на ампутации, но мать решила во что бы то ни было бороться. Сына из-за этого даже бросила его любимая девушка. И все же вернулась, когда руку спасли. Примириться с девушкой Татьяна не смогла - собрала вещи и ушла из дома.

"Я не могла это перенести, не могла это пережить... Говорила во мне только боль и обида", - вспоминает она.

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Присяжна села на первую электричку и уехала с Полтавщины. Зарабатывала в переходах, просила деньги только на воду и хлеб, питалась объедками и спала под открытым небом. Несколько лет под давлением работала на ромов. Когда уже не было сил терпеть, убежала. Из-за нервных срывов она потеряла память и не знала, куда возвращаться.

Женщину случайно увидели волонтеры на Привокзальной площади в Одессе. Она очень выделялась среди бездомных - не пила и была ухоженной, поэтому ее забрали в приют.

"Ситуация показывает, что нужно не терять надежду, особенно тем людям, которые ищут своих родственников", - рассказал основатель службы помощи бездомным людям "Новая жизнь" Федор Герасимов.

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Когда соцработники помогали восстановить документы, выяснилось, что женщина с Полтавщины, и все это время ее ищут дети. Они приехали в приют, как только узнали, что мать жива. Теперь обещают никогда не отпускать. Уже в воскресенье большая семья впервые за 21 год объединится в материнском доме на Полтавщине.

Напомним, ранее в Одессе обнародовали видео, как женщина ночевала на детской площадке вместе с двухмесячным сыном. Случаем заинтересовались социальные службы и полиция.

За то, что мать спала с сыном на улице, ее оштрафуют на 5000 грн, или сделают предупреждение. Также теперь семью должны постоянно проверять соцслужбы по защите детей.