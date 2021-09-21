Гордон о законе об олигархах: "Власть хочет контролировать все СМИ" Журналист считает, что законопроект №5599 "вернет Украину в 90-е годы"

22:46, Вчера

В Украине необходимо наказывать за коррупцию и отстаивать свободу слова, а не бороться с олигархами. Такую точку зрения высказал в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

Гордон напомнил, что в США в свое время элиты пришли между собой к соглашению о том, что надо жить по закону.

"Чиновники получают большую зарплату. Дальше неминуемое наказание за коррупцию: украл - в тюрьму, и показывать это все крупным планом по телевизору, в Youtube, что, смотрите, вот этому мы дали большую зарплату, дали большой соцпакет, а он взял взятку у этого олигарха. Олигарха в тюрьму за дачу взятки, чиновников в тюрьму за получение взятки и лишение всего. То есть это комплекс мер. Для того чтобы понять, как это работает, съездите в США и посмотрите, как это работает там. У них же коррупции низовой нет, наверху, не исключаю, коррупция существует", — сообщил журналист.

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"Всё это комплекс мер, который необходимо принимать. Чем быстрее президент придет к этому, тем лучше, потому что полумеры они, как правило, ни к чему не приведут. А закон о деолигархизации можно выбросить в мусорное ведро", — отметил Гордон.

Также он отметил, что диспуты вокруг законопроекта об олигархах не более чем пиар-акции. Однако в этом проекте заложена, по мнению журналиста, небезопасная идея – отобрать у олигархов СМИ. Если это произойдет, в Украине свобода слова будет под угрозой.

"Самое главное то, что закон об олигархах — это есть прямое наступление на свободу слова, это борьба со своими. Меня, кстати, очень тревожит печальная тенденция — власть методично пытается бороться со СМИ. Это ведь не первая попытка, первой попыткой был закон о медиа… В законе о медиа были заложены варварские условия", — сказал Гордон.

Журналист подчеркнул, что в случае принятия законопроекта об олигархах пострадают обычные люди. По мнению Гордона, в Украине последствия закона о деолигархизации приведут к узурпации власти в одних руках.

"А это будет означать нищету для людей, полный возврат в девяностые годы, неуправляемость, хаос, отсутствие денег, отсутствие электричества. Мы можем вернуться туда запросто. Ни одна демократическая страна себе такого не позволяет", — отметил Гордон.

Проект закона №5599, по мнению главы партии "Голос" Киры Рудик, может стать поводом для обвинения инвесторов в том, что они олигархи. Рудик отметила, что та концепция, которая заложена в проект закона, сочетается с принципами, которыми сегодня руководствуются власти РФ и Беларуси. "Этот антиолигархический закон не против олигархов, он о концентрации власти в одних руках, и он о том, чтобы иметь возможность контролировать тех или иных людей в Украине. Я не представляю, каким образом можно бороться за то, чтобы к нам приходили инвестиции и одновременно говорить, что когда вы (инвесторы – ред.) придете в Украину, здесь вас могут обвинить в том, что вы олигарх, и публично вас внести в реестр, потому что так решит СНБО. Это вообще неслыханно и нигде в мире таким образом это не работает. Украина в этом плане может походить на Россию и Беларусь, где один человек может принимать решение относительно того, чтобы кого-то назвать олигархом, а кого-то нет", — сообщила нардеп.