Деолигархизация не вошла в топ-5 приоритетов украинцев - результаты опроса Больше всего людей беспокоят война, коррупция и цены

15:34, Сегодня

Украинцы считают первоочередными для власти такие проблемы, как борьба с коррупцией (47%), прекращение боевых действий на Донбассе (40%) и контроль за ростом тарифов на газ и отопление (37%). Вопрос деолигархизации политики не входит в топ-5, его признали приоритетным 18% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

В то же время 60% опрошенных постоянно, а 27% - часто сталкиваются с ситуациями бытовой коррупции (подарки учителям, врачам, благодарность за услуги чиновникам и т.д.).

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По мнению респондентов, в первую очередь для борьбы с коррупцией на национальном уровне необходимо: усилить уголовную ответственность государственных служащих за факты коррупции (22%), доводить коррупционные дела до суда и приговора (21%) и искоренить коррупцию в судебной системе (14%).

Опрос показал, что больше всего респондентов (28%) не верят в эффективность закона о деолигархизации и считают, что он ни к чему не приведет, поскольку носит декларативный характер. Еще 15% опрошенных - что основным результатом закона о деолигархизации, в случае его принятия, станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов. Еще 10% считают, что благодаря этому закону власть получит инструмент влияния на крупный бизнес.

Почти половина опрошенных полностью или скорее не согласны с мнением о том, что в случае принятия закона о статусе олигархов влияние олигархов на власть и политику будет ограничено. Полностью согласны с этим утверждением только 5% респондентов.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 20 сентября 2021 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Приложение для пользователей Android.

Ранее социологическая компания Gradus Research провела исследование о том, сортируют ли мусор украинцы.