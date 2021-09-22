К трем основным версиям покушения на Шефира надо добавить еще несколько - эксперт На первом этапе расследования правоохранителям следует учитывать все, отметил Владимир Полищук

17:16, Сегодня

Следствие по делу о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, кроме трех основных версий преступления, озвученных МВД, должно изучить его семейные отношения, бизнес и возможные связи с олигархами.

Об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-начальник Управления по связям с общественностью МВД Владимир Полищук.

"Когда совершается подобное резонансное преступление, рассматриваются все возможные версии. На пресс-конференции в МВД министр внутренних дел Монастырский, руководитель Национальной полиции Клименко и сам пострадавший говорили о трех версиях. Это государственная деятельность Шефира, это давление на президента и его команду и, конечно, политическая дестабилизация ситуации в Украине. Но я бы добавил, чтобы была полная картина этих версий, еще деятельность Шефира как продюсера сериалов, хотя она, возможно, не самая главная. Также нужно исследовать связи Шефира, его встречи с олигархами, которые происходили, о которых некоторые журналисты-расследователи рассказывали в своих программах. Это была бы, наверное, полная версия. Конечно, семейные отношения самого Шефира, друзья также должны изучаться", - сказал Полищук.

Читайте также: Из-за покушения на Шефира будут проверять автомобили обычных граждан - полиция

По словам эксперта, со временем "некоторые версии будут отпадать и будет сосредоточиваться внимание на тех, которые будет считать следователь приоритетными". Однако на первом этапе расследования правоохранительным органам следует учитывать все.

"Я смотрел пресс-конференцию в МВД. Мне кажется, что сам Сергей Шефир как пострадавший, возможно, не знает, а возможно, скрывает те причины, которые могли стать причиной расстрела его машины. Но версию, что это была попытка умышленного убийства, я, возможно, отвергал бы, ведь профессиональные киллеры сделали бы все так, чтобы машина все же остановилась. Возможно, какое-то препятствие поставили бы на пути этой машины. Она бы остановилась, тогда сделать черное дело было бы гораздо легче", - отметил он.

Читайте также: Покушение на Шефира: в МВД оценили шансы на раскрытие

Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает", - сказал Монастырский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - заявил он.

Эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк допускает, что Шефира хотели запугать. "Такие покушения совершают профессионалы, и если бы было покушение непосредственно на него, была бы другая расстановка в отношении попадания пуль. Возможно, работает мотив запугать первого помощника президента", - сказал Вовк.