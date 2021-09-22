Двойное гражданство в Украине нужно прописать в своде законов — Тужанский "Нужно прописать соглашения, чтобы второй паспорт не был для Украины угрозой" – эксперт

18:52, Сегодня

Двойное гражданство в Украине не запрещено, поскольку нет документов, где бы это прописывалось. Однако чтобы украинцы могли проживать, к примеру, в Канаде и США, и при этом не терять связь с родиной, вопрос с двойным гражданством в Украине решить можно. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

Он отметил, что в свое время команда пятого президента Украины Петра Порошенко работала над идеей легализации двойного гражданства. Однако в решении этого вопроса необходимо определение, какие страны являются для Украины агрессорами. По словам Тужанского, команда президента Владимира Зеленского также занята решением этого вопроса.

Тужанский обратил внимание на паспортизацию украинцев Россией, которая потом использовала граждан Украины с российскими паспортами для голосования в выборах в Госдуму. По мнению эксперта, для легализации двойного гражданства нужны соглашения со страной, чей паспорт вторым будет иметь украинец.

"Нам важно не просто разделить российский и западный дискурс по этому вопросу. Но также нам важно прописать эти двусторонние, видимо, соглашения, и заключить их с каждой из стран, с которой мы признаем множественное гражданство. И прописать так, чтобы второй паспорт не был для Украины угрозой", – сказал Тужанский.

Читайте также: Россия выдает паспорта на Донбассе, чтобы удержать людей в ОРДЛО - Иванова

Он отметил, что кроме соглашений, необходимо провести в Украине легализацию двойного гражданства на законодательном уровне. По его словам, критерии для второго гражданства в Украине юридически не обозначены.

"В Украине не запрещено, юридически нигде не прописано множественное гражданство, признается единое украинское гражданство. Поэтому каждого гражданина, который на территории Украины и имеет украинский паспорт, Украина рассматривает его именно как гражданина Украины. Надо (делать — ред.) законодательные изменения в Конституции и обязательно должен быть новый закон", - подчеркнул эксперт.

О том, что в Украине отсутствует наказание за наличие второго гражданства, сообщал на телеканале "Украина 24" и политтехнолог Андрей Золотарев. Однако он считает, что если юридически принять соответствующую норму, то она все равно не будет работать.

"Дело в том, что это уже реальность, сотни тысяч наших граждан, может, миллионы, де-факто имеют двойное гражданство. Это нормально – с учетом мобильности, глобализации современного мира это неизбежно. Поэтому надо обратить внимание на то, что прежде всего масса людей имеет двойное гражданство с Польшей, Венгрией, Румынией, Израилем и Россией. Мы видим ситуацию на Донбассе, где примерно 650 тыс. граждан получили второй паспорт, российский", — отметил Золотарев.

Что касается паспортизации украинцев Россией. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, жители Крыма и оккупированных районов Донбасса, получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Она отметила, что зачастую эти люди получают российские документы принудительно.