Доктор Комаровский рассказал, как излечить ребенка от неприятного вируса "Вирус распространяется в основном респираторным путем и может вызвать тяжелый стоматит", — сказал медик

22:10, Вчера

В Украину был завезен из стран, где обычно летом отдыхают наши туристы, вирус Коксаки. Известно, что данная инфекция чаще всего поражает детей. О том, что представляет из себя вирус Коксаки, и каковы действия родителей должны быть, если их ребенок подхватил эту инфекцию, в программе "Хард с Влащенко" в эфире на телеканале "Украина 24" рассказал педиатр Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский сообщил, что так называемый вирус Коксаки является возбудителем энтеровирусной инфекции, которая в виде осложнения вызывает у детей стоматит. Поскольку стоматит явление довольно болезненное, важно в этот период бороться как с болью, так и с обезвоживанием, отметил медик.

"Коксаки — это энтеровирусная инфекция. Она распространяется в основном воздушно-капельным путем. Особенно мощно распространяется летом через воду. Поэтому очень часто источник — вода бассейна", — рассказал он.

Читайте также: Убежден, что прививаться надо - Комаровский высказался об антивакцинаторах

Комаровский также сообщил, что летальность при этом заболевании незначительная, а сама болезнь проходит довольно легко. Однако у детей тяжело может проходить стоматит, во время которого в ротовой полости появляются болезненные язвы, что не дает им пить и принимать пищу.

"У детей болит полость рта, у них возникают в ротовой полости язвы, дети не могут глотать. Как правило, это (заболевание -ред.) летом возникает. Из-за обезвоживания дети попадают в больницы на капельницы", — рассказал педиатр.

Комаровский также ответил на вопрос, может ли вирус Коксаки вызывать такое грозное осложнение как менингит. По его словам, такие состояния при данном вирусе возникают крайне редко.Также доктор Комаровский рассказал, какая помощь вне больницы может быть оказана дома заболевшему маленькому пациенту.

"Нельзя заставлять ребенка есть, нельзя, чтобы пересохло во рту. Например, ребенок очень легко с удовольствием пьет холодную воду, потому что происходит от холода обезболивание, а если вы, не дай Бог, при Коксаки дадите ему что-то твердое погрызть, у него будут эти язвы обостряться. Поэтому мороженое дают, потому что это легче намного, и поят", - рассказал медик, отметив, что важно в этот период бороться с дефицитом воды.

Известно, что вирусы Коксаки размножаются в желудочно-кишечном тракте человека и относятся к группе РНК-вирусов. Основными источниками заболевания являются вирусоносители и заболевшие им люди. Вспышки заболевания чаще возникают в осенний и летний периоды. Вирус "приезжает" обычно из мест отдыха, где скопление детей, купание в бассейнах и море способствуют широкому распространению заболевания. Высокая контагиозность вируса способствует распространению заболеваний в местах скопления детей (санаториях, курортах, дошкольных учебных заведениях).

Говоря о вирусах, стоит напомнить, что доктор Евгений Комаровский высказывался и о преодолении эпидемии в Украине COVID-19. По словам врача, сегодня стоит поощрять пенсионеров идти на вакцинацию, так как среди этой возрастной категории не наблюдается активности в получении противокоронавирусной прививки.

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс, если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов точно через полгода — год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть – врачей, учителей… Надо просто вкладывать деньги в помощь", — отметил медик.