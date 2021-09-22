Комаровский объяснил, почему перед вакцинацией медосмотр не обязателен "Вакцинация — это медсестринская манипуляция, которая осмотра врача не требует", – сказал медэксперт

23:24, Вчера

Перед тем как идти на вакцинацию от коронавируса, медосмотр проходить необязательно. Однако человек должен учитывать свое текущее на момент вакцинации состояние, и знать о том, не влияют ли принимаемые им лекарства на эффективность прививки. Об этом в программе "Хард с Влащенко" в эфире на телеканале "Украина 24" сообщил доктор Евгений Комаровский.

Комаровский обратил внимание, что ВОЗ, а также ряд организаций по здравоохранению в Великобритании, США и Израиле считают, что медосмотр перед прививками не обязателен.

"Если человек в сознании, адекватно реагирует на окружающих, может ходить, говорить, у него нормальная температура тела, то в 99 процентах вакцинация — это медсестринская манипуляция, которая осмотра врача не требует... Я на самом деле прекрасно понимаю, что могу сказать, что да, всем нужен медосмотр, надо послушать, надо убедиться, что нет никакой скрытой болезни. Ну, пришел ко мне ребеночек, я решаю, вакцинировать его или нет, я его послушал и услышал у него шум в сердце. Мама говорит, что у него год назад были судороги, аллергия на клубнику, боль в животе эпизодический, запоры…у него порок сердца, или у него неврологическая проблема. Так пусть болеет?"- сказал Комаровский.

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Что касается аутоиммунных процессов, то, по словам доктора, внезапно при осмотре их выявить не получится.

"Давайте возьмем какую-то аутоиммунная болезнь. Например, системная красная волчанка. У человека и стоит вопрос — ему можно прививаться от коронавируса или нет, тогда я задаю другой вопрос - а болеть ему коронавирусом можно?.. Коронавирус не обойдет. Человек с этим коронавирусом при непременно встретятся, и каждый человек должен сам решить - я встречусь с белком коронавируса, или я встречусь с живым активным вирусом", — отметил Комаровский.

Медик также подчеркнул, что медицинская наука всего мира говорит, что если человек имеет хроническое заболевание, то его надо прививать в первую очередь. Также он сообщил, когда не стоит вакцинироваться, так как вакцина может в этом случае оказаться не эффективной.

"Это острый период инфекционной болезни, высокий уровень интерферона в крови, вакцина может не сработать. Дальше, иммуносупрессивная терапия, то есть, ты сейчас получаешь препараты которые подавляют иммунитет, это как правило химиотерапия при некоторых онкозаболеваниях, и аллергическая реакция на один из компонентов вакцины, причем это не просто аллергическая реакция, а анафилаксия, непереносимость",- сообщил доктор.

Также Евгений Комаровский сказал, что если у человека протекает острый период инфекционной болезни, то он должен об этом знать. Также он отметил, что люди, которые имеют какие-либо серьезные патологии или аллергию, должны носить с собой бейдж или брелок, на котором будет указана группа крови, на что аллергия, а также, каким заболеванием он страдает.

Также Комаровский сообщил, что в Украине карантин действует только на бумаге, в действительности людям постоянно надо напоминать о методах противоэпидемической защиты. Закрытие школ на период эпидемии – не выход, к тому же в Украине как минимум треть населения уже имеет антитела к COVID-19.

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть – врачей, учителей…Надо просто вкладывать деньги в помощь", — отметил медик.