Погода в Украине продолжает портиться - Буковину замело снегом Больше всего снега выпало на горе Томнатик

15:38, Сегодня

Буковину замело снегом, больше всего выпало на горе Томнатик. Об этом говорится в программе "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"Буковину замело. Фотографии сентябрьского снега заполонили соцсети. Больше всего выпало на горе Томнатик, где находится заброшенная радиолокационная станция", - сообщила ведущая.

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Холодная и пасмурная погода сегодня будет по всей Украине, а дожди не прекратятся до воскресенья, 26 сентября.

Напомним, 21 сентября в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -6 градусов: резкое похолодание вызвал атмосферный фронт с северо-запада.

Ранее ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что из-за изменений климата в Украине в ближайшие десятилетия юг страны может превратиться в сплошную пустыню. "Олешковские пески - маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь... Буквально за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания там образовалась такая пустыня. Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", - заявил ученый.