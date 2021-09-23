На западе Украины произошло землетрясение: подробности Из-за толчков у украинцев двигались кровати и дрожал пол

22:34, Вчера

На западной Украине произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Тернопольской области неподалеку Черткова, но почувствовали их на Прикарпатье и на Хмельнитчине. Землетрясение магнитудой 4,3 в стране было давно, поэтому все изрядно перепугались. Подробности — в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

В шесть утра местного жителя Петра разбудил жуткий и странный звук с улицы.

"Два толчка каких-то таких, и звук какой-то такой что хлоп-хлоп. Так, будто камни бились. И два раза так вот домом... Что аж проснулся", — рассказывает он.

Звенели окна, двигались кровати и трясся пол и в соседнем селе. Местная жительница Александра говорит, из-за грохота перепугалась вся семья.

"Я не могу сказать толчок, это был такой сильный звук, грохот. Это реально казалось, что в твой дом что-то въехало или взорвался топливный котел. Мы подорвались с кровати с мужем. Мы еще спали в то время", — сказала она.

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Отголоски землетрясения были ощутимы и в соседней Ивано-Франковской области — в 100 километрах. У жителя села Луки Игоря двигалась кровать.

"Утром где-то около 6, 6:30, я думал, что что-то случилось — так тряхнуло. Не могу описать. Спал, услышал, что кровать тряхнуло. Там у соседа есть трактор, так я думал, что он трактор запустил, не знал, что... Или ветер такой сильный", — рассказал он.

Эпицентр землетрясения зафиксировали на Тернопольщине, неподалеку Черткова, впрочем, ощутимо трясло и в соседних трех областях. К колебаниям магнитудой 4 и 3 в стране не привыкли, поэтому изрядно перепугались.

"Каждое землетрясение говорит о том, что нам нельзя расслабляться, нам нужно выполнять те нормативные документы строительные, обеспечивающие сейсмостойкость сооружений", — говорит сейсмолог Александр Кендзер.

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Последнее ощутимое землетрясение зафиксировали в Черновцах 5 лет назад. Произошло оно на самом деле в Румынии, в так называемой сейсмически активной "зоне Вранча", а мы тогда испытали эхо магнитудой до 5 баллов. Как и теперь, там ходили ходуном окна, звенела посуда и качались люстры. А самое страшное и самое мощное землетрясение за всю историю нашей страны зафиксировали в Крыму 1927 осенью. Тогда погибли три человека, 65 получили ранения. В эпицентре сила толчков достигала 9 баллов.

"Разрушило фактически все южное побережье Крыма, это было землетрясение, которое принесло очень много вреда, которое разрушило целые деревни. Само землетрясение было в море, но ощущалось довольно сильно", — рассказал сейсмолог Александр Кендзер.

И все же мощные и разрушительные землетрясения в Украине — редкость, говорят геологи. Прежде всего из-за расположения страны. Но единичные случаи все же бывают — на западе.

"Мы на плите живем, украинский щит, поэтому нас если и трясет, то только где-то там тряхнуло, а к нам волна дошла. Это не касается, конечно, Карпат и Прикарпатья, потому что там связано с горообразованием", — пояснил геолог Николай Жуков.

Нынешнее тернопольское землетрясение вреда не принесло. А вот местных изрядно напугало. До сих пор в соцсетях они делятся впечатлениями от пережитого.