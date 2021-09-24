Россия затягивает обмен пленными: Орешкин рассказал, чем ей это выгодно Российский политолог объяснил позицию Кремля в вопросе обмена

15:02, Сегодня

Российская сторона блокирует работу подгруппы по гуманитарным вопросам, в рамках которой должны обмениваться списками людей, находящихся в плену. В частности, Россия постоянно пытается привлекать к переговорам представителей террористов и до сих пор не передала никаких списков, утверждают в украинской делегации.

В чем причина такого поведения России, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Мне кажется, что дело не в ценности людей, которые находятся в руках кремлевской администрации. Мне кажется, дело в том, что Путину нужны победы для представления их своему избирателю. Это первое. А второе — для российского общественного мнения проблема обмена не стоит. В нашем мнении отсутствует вообще идея, что какие-то наши граждане содержатся в Украине. Об этом просто не говорят. Поэтому то, что очень болезненно и важно для Украины, в России вообще не обсуждается", — сказал он.

Читайте также: Украине пора перестать "подставлять другую щеку" – эксперт об обстрелах на Донбассе

По словам эксперта, сложившаяся ситуация вредит Зеленскому, а Путину она выгодна.

"Проблема обмена наносит ущерб господину Зеленскому и его администрации в глазах украинских избирателей. А в глазах российских избирателей Путину эта проблема никакого ущерба не наносит. Поэтому, конечно, Путину выгоднее поддерживать подвешенное состояние обмена для того, чтобы создавать дополнительные трудности Зеленскому и при этом самому ничего не терять. Так устроены наши СМИ, что эта тема просто не обсуждается. Родственники тех, кто находится в плену в Украине, молчат или вынуждены молчать. А в Украине это активная тема для критики президента. Ну и отлично, Москву это более чем устраивает", — сказал он.

Читайте также: Россия изменила политику по Донбассу - экс-министр рассказал, что ждет ОРДЛО

Добавим, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что разблокировать вопрос обмена пленными в Трехсторонней контактной группе можно за считанные часы. Все зависит от воли Владимира Путина. В Украине надеялись освободить людей к Новому году.

"Неблагодарное дело делать такие прогнозы. У русских все меняется волей одного человека. Если Путину понадобится, или он захочет разблокировать обмен, то техническая сторона вопроса будет решена за считанные часы. Здесь вопрос, только чтобы захотел Путин. Как и сама война на Донбассе, она ​​может прекратиться сразу одним телефонным звонком", — заявил Арестович.