Надо напоминать миру, что нет никаких "ДНР"-"ЛНР" - военный эксперт Мы не знаем точной цифры погибших в оккупации на Донбассе — Юрий Кочевенко

17:09, Сегодня

За последние полгода количество жертв на Донбассе увеличилось вполовину. В ООН подсчитали потери среди гражданского населения от активных боевых действий на Донбассе. По данным ООН, вследствие вражеских атак за 6 месяцев на Донбассе погибло 15 мирных жителей и еще 47 человек были ранены. Только за последние за полтора месяца под обстрелами оккупантов погибли еще двое гражданских, 14 человек получили ранения.

Ситуацию, которая сегодня происходит на востоке Украины, где часть территорий была захвачена оккупантами, прокомментировал в программе "Сегодня День" в эфире на телеканале "Украина 24" директор Международного центра противодействия российской пропаганде, военный эксперт Юрий Кочевенко.

"На самом деле то, что мы можем точно говорить - о потерях среди военнослужащих. Сколько людей погибло вследствие оккупации, сколько погибло в застенках оккупантов, сколько находится в заложниках, мы знаем только очень примерно. Но говорить об этом, конечно, необходимо, потому что мир должен помнить, какую цену платит Украина, сдерживающая российскую агрессию", — сказал он.

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Юрий Кочевенко также отметил, что, все данные о человеческих потерях на Донбассе надо фиксировать и напоминать миру, что эти оккупированные территории управляются Россией.

"Здесь есть аспект юридический, который важно фиксировать. Есть юридические процедуры для того, чтобы потом привлечь оккупантов к ответственности. Но есть аспект и информационный, потому, что мир сосредоточен каждый на своих проблемах, он не думает об Украине и о том, что здесь происходит. И об этом нам важно постоянно напоминать, что в Украине осуществляется вооруженная агрессия Российской Федерации, нет никаких "ЛНР" и "ДНР", а есть российские оккупационные режимы на этих территориях, которые управляются напрямую из Кремля, и именно им противостоит Украина и Вооруженные силы Украины", — сказал эксперт.

Кроме того, как известно, Россия не признает себя стороной конфликта в Украине и не готова обсуждать ни Крым, ни Донбасс. Профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что на этом фоне переговоры с президентом РФ могут навредить главе Украины Владимиру Зеленскому. Эксперт не верит, что эти переговоры могут состояться в обозримом будущем. "Я, честно говоря, не верю в то, что такая встреча может состояться в ближайшем будущем, потому что Россия отказывается говорить о Крыме и выносить вопрос возвращения Крыма в повестку дня. Для президента Зеленского это является также неблагоприятной ситуацией, потому что эта встреча ничего хорошего для него не даст в том случае, если он согласится не поднимать этот вопрос", — отметил эксперт.

Также стоит отметить, что экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что и США пока не готовы принимать участие в переговорном процессе по вопросу Донбасса. По его словам, Америка сегодня столкнулась с вызовами, которые для них являются более актуальными. "Нормандский формат в тупике, тем более что сейчас будет перезагружаться Меркель, которая была лично драйвером этого формата. У американцев появляются новые вызовы – Китай, Афганистан, внутренняя политика, и они пока что не готовы активно участвовать в вопросах Донбасса. На сегодня они не будут назначать спецпредставителя, дополнительно людей, чтобы давить на Россию. Байден, извините за выражение, поставил Путина на счетчик, дав ему от 6 до 12 месяцев, посмотреть, будет он лучше себя вести или нет. Это время заканчивается в конце года, и тогда будут, возможно, другие идеи, но несколько месяцев мы проведем в ситуации, когда политического толчка не будет", — отметил экс-глава МИД Украины.