"Будет хуже, чем в 2020 году": врач дал тревожный прогноз насчет COVID-19 в Украине Ситуация осложняется из-за нового штамма "Дельта"

17:14, Сегодня

К середине октября в Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 значительно ухудшится, в связи с новым штаммом "Дельта" ожидается рост смертности.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

"Думаю, ситуация будет хуже, чем Украина перенесла осенью 2020 года и весной 2021 года, потому что все-таки нужно акцентировать внимание на том, что на сегодня превалирует циркуляция "Дельта"-штамма, а основной путь его передачи воздушный, он более заразный, передается в 10 раз легче, чем "Альфа"-штамм. Клиника "Дельта"-штамма идет тяжелее, нежели "Альфа"-штамма, я думаю, что те прогнозы, которые все давали, что в середине октября 2021 года ситуация значительно ухудшится, и койки будут заполнены, - мы все это скоро будем наблюдать", - подчеркнул Александрин.

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Комментируя ситуацию с вакцинацией в Украине, врач отметил:

"Рост госпитализации и смертности мы должны оценивать по охвату вакцинопрофилактикой групп риска. А у нас охвачено менее 7% групп риска. Поэтому говорить о том, что мы как-то справились с вакцинальной кампанией, нельзя. Конечно, она провалена. В августе 2021 года наш премьер-министр заявил о том, что Украина выходит на пятый этап вакцинопрофилактики, это смешно слышать, потому что по итогам четырех этапов в Украине должно было быть вакцинировано 21,5 млн граждан. Мы будем наблюдать тяжелые случаи, рост смертности за счет групп риска".

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Напомним, с 23 сентября в Украине установлен желтый уровень эпидемической опасности из-за роста заболеваемости COVID-19.

В "желтой зоне" действуют следующие правила: обязательный масочный режим и дистанция в 1,5 м; проведение массовых мероприятий разрешено при условии наличия одного человека на 4 кв. м; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест; заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.

По официальным данным Минздрава, в Украине по состоянию на 25 сентября зафиксировано 8267 новых случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 2035 человек, летальных случаев - 133, выздоровели - 2821 человек.