Появилась детская вакцина против COVID-19 — подробности от Комаровского Евгений Комаровский рассказал о новой разработке компании Pfizer

15:22, Сегодня

Pfizer придумал детскую вакцину от коронавируса — об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24".

"На сегодня наш Минздрав разрешает прививать детей от 12 лет, если у ребенка есть серьезная патология. Одно из событий прошедшей недели состоит в том, что Pfizer предоставил полный пакет документов об окончании клинических испытаний на нескольких десятках тысяч детей, и вакцина готова к использованию для детей от 5 до 12 лет. Сейчас это будет очень быстро внедряться. Тот Pfizer, который у нас есть, уже разрешили от 12, сейчас будет детская форма от 5 до 12 лет", — сказал он.

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Ранее Комаровский рассказал, кому нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Также он дал совет, каким способом можно заставить пожилых людей пройти вакцинацию.

"Вы можете сколько угодно заставлять, но должны немедленно сказать, что каждая бабушка 65+, каждый дедушка, кто получит дозу вакцины - получит 5 тыс. грн. Всё! Вы закроете эту тему. Они побегут вакцинироваться", — заявил он.