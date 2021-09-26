За обливание зеленкой нужно сажать на три года — доктор Комаровский Евгений Комаровский выступил за суровое наказание за обливание химическими веществами

18:15, Сегодня

За обливание зеленкой нужно сажать в тюрьму на 3 года — такое мнение в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" высказал врач Евгений Комаровский.

"После жуткой трагедии с Катей Гандзюк – есть ли принципиальная разница между кислотой и зеленкой? Никакой. Любой человек, который химическое вещество плеснул в лицо другому – это реальное покушение на жизнь и здоровье. Было бы очень правильно, если бы мы поняли: есть стандартные варианты правонарушений, за которые есть стандартные наказания. Не может быть никаких мотивов, которые бы оправдали попытку что угодно плеснуть в лицо другому человеку. Может быть, юристы обсудят то что называется прецедентным правом", — сказал он.

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По мнению Комаровского, нужно еще оценить последствия для пострадавшего.

"Любой человек, который брызнул химией в лицо другого, должен сесть на следующий день на 3 года, если это закончилось благополучно, как в случае Петра Алексеевича. Если ты только запачкал одежду – все равно сядешь на 3 года. Но если это привело к расстройствам здоровья, посидишь 5. Любой человек, который что-то плеснул, должен тут же оказаться в СИЗО, а на следующий день уйти на зону на 3 года. Уверяю, что продажи зеленки резко упадут. Это не лекарство, это оружие пролетариата в нашей стране. И таких вещей много: как только вышел на улицу зиговать – сразу на зону… Давайте наводить порядок", — сказал он.

Напомним, пятого президента Украины Петра Порошенко в августе облили зеленкой, когда тот направлялся к зданию Кабинета министров. Позже в полиции заявили, что установили личность мужчины, который облил зеленкой Порошенко. Им оказался 22-летний уроженец Черниговской области.

Ранее Комаровский рассказывал, что раствор бриллиантового зеленого, известный как "зеленка", не имеет никакого лечебного эффекта. Он считает, что производство и продажа этого вещества давно должны прекратиться.