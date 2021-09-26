В Украине не решают проблемы климата — экс-глава экоинспекции Егор Фирсов рассказал, какова была цель экологического митинга в Киеве

19:30, Сегодня

В центре Киева прошел Климатический марш 2021. О его целях рассказал в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" бывший и.о. главы Государственной экологической инспекции, общественный деятель Егор Фирсов.

"Я бы хотел поговорить не о будущем, а о недавнем прошлом: о рекордных лесных пожарах, которые даже забрали жизни, десятки тысяч гектаров живого леса; о наводнениях, которые забрали человеческие жизни. Вспомните, какое наводнение было 1,5 года назад, 6 человек погибли, в Германии же наводнение забрало более 200 жизней. Пока, к счастью, нас минуют такие масштабные трагедии, но не исключено, что если мы ничего не будем делать, наводнения могут прийти к нам через 2-3 года. И мы требовали от правительства — собрались тысячи человек, молодежь — конкретных шагов против того, чтобы изменения климата происходили", — сказал он.

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По его словам, власть в Украине не занимается вопросами экологии.

"Мы в Европе видим подобные реформы и шаги, но не видим их в Украине. Климатическую стратегию задвигают на задний план, экологические законы в парламенте не принимают либо проваливают. И поэтому люди пришли под стены парламента и правительства, чтобы сказать: услышьте нас, окружающая среда превыше всего, это наша с вами жизнь, здоровье. Мы сейчас решаем проблему того, что наши дети и потомки через 50-70 лет просто столкнутся с проблемой выживания, и это не преувеличение", — сказал он.

Добавим, основное требование прошедшего митинга – достаточное финансирование в госбюджете на мероприятия, которые обеспечивают сокращение выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия.

Ранее ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что из-за изменений климата в Украине в ближайшие десятилетия юг страны может превратиться в сплошную пустыню. "Олешковские пески — маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь... Буквально за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания там образовалась такая пустыня. Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", - заявил ученый.