Регулярно "лечу" импотенцию и простатит — Комаровский об аферах в Интернете "Люди видят в сети знакомые морды и покупают всякую фигню"

13:14, Сегодня

В сети зарегистрировано много сайтов, которые сообщают ложные сведения о том, что якобы известные врачи лечат недуги, такие как импотенция, простатит и варикозное расширение вен при помощи биологически активных добавок и не только. Об этом рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" врач Евгений Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский обратил внимание на использование в сети мошенниками фотографии известных врачей, которыми они иллюстрируют предложения о покупке лекарственных препаратов, которые могут нести смертельную угрозу для человека. Он отметил, что не только его персону, но и персону журналиста Дмитрия Гордона, а также известного кардиохирурга Бориса Тодурова аферисты задействуют в своих пиар-кампаниях.

"Регулярно я на куче интернет-сайтов "лечу" типа простатит. То есть некие люди регистрируют даже не лекарство, какую-то вонючую гнусную биодобавку, бред полный. После чего сочиняют "интервью" с кучей народа, включая доктора Комаровского, который рассказывает, что "это вас спасет от простатита". И наивные жители нашей страны видят знакомые морды… Кстати, импотенцию "лечит" Гордон, проблемы с сосудами "лечим" мы с Тодуровым, "глистов гоняем" мы с Голубовской и так далее. Но я везде. Сейчас активно я "лечу" варикоз, ожирение и проблемы со зрением", — сообщил Комаровский.

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Доктор призвал украинцев с осторожностью относиться к подобным интернет-ресурсам. По его словам, покупка препаратов на таких сайтах может для пациента закончиться очень печально.

"Люди, когда на сайте написано "немедленно выбрасывайте все таблетки от давления, принимайте вот это" и портреты Комаровского с Тодуровым, причем Комаровский обозначен как "ведущий нейрохирург Украины, автор известных методик", перестают нормально лечиться лекарствами, покупают эту фигню и умирают. Прокуратура для чего существует? Она должна профилактировать такие правонарушения? Мы на наши налоги содержим киберполицию. Нахрена мне за мои деньги эти правоохранительные органы? Каждый день убивают мою репутацию, убивают людей гнусными лекарствами. А они заседают. Мы говорим: вот преступления, а их это не интересует. Как можно с этим мириться? Это реальные бандиты, которые, по-видимому, крышуются правоохранительными органами", - отметил Комаровский.

Кроме того, Комаровский подчеркнул небезопасность обливания человека зеленкой. За такие действия, по его мнению, нужно сажать в тюрьму на 3 года.

"После жуткой трагедии с Катей Гандзюк – есть ли принципиальная разница между кислотой и зеленкой? Никакой. Любой человек, который химическое вещество плеснул в лицо другому, – это реальное покушение на жизнь и здоровье. Было бы очень правильно, если бы мы поняли: есть стандартные варианты правонарушений, за которые есть стандартные наказания. Не может быть никаких мотивов, которые бы оправдали попытку что угодно плеснуть в лицо другому человеку. Может быть, юристы обсудят то, что называется прецедентным правом", — сказал он.

Также ранее Евгений Комаровский рассказал, кому нужна третья доза вакцины от коронавируса. По его словам, третья доза нужна людям, возраст которых более 65 лет.

"В сентябре была одна из глобальнейших дискуссий мирового научного сообщества. По крайней мере решение американской FDA такое: третья доза нужна тем, кто 65+. Или тем, у кого большие проблемы с иммунной системой. Всем остальным на данном этапе не нужна. Позиция ВОЗ, мы уже об этом говорили, — аморально обсуждать третью дозу в развитых странах, когда в отсталых (странах — ред.) люди и первую не получили. Отдайте свою третью дозу, не выделывайтесь", — сказал он.