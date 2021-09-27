Полиция разоблачила врача, торговавшего фальшивыми СOVID-сертификатами На Черкасчине медик продавала сертификаты вакцинации от СOVID-19 непривитым "клиентам"

13:46, Сегодня

В Черкасской области правоохранители разоблачили семейного врача и ее знакомую на мошенничестве, связанном с подделкой СOVID-сертификатов. Об этом говорится в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Злоумышленницы продавали каждый сертификат по 5 тысяч гривен. "Клиентам" аферистки выдавали бумажный документ, а в электронную базу сознательно информацию о человеке вносили с ошибками, в связи с чем в цифровой версии данные не отображались. В данный момент правоохранители устанавливают всех, кто воспользовался услугами мошенников.

Старший инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Анна Селезнева сообщила, что мошенницы рекламировали "услуги" в мессенджерах.

"Схему организовала врач семейной медицины совместно со своей знакомой, которая выполняла роль посредницы. Фигурантки предлагали в мессенджерах получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19", — сообщила инспектор.

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В пресс-службе НПУ Черкасской области сообщили, что несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в государственных автоматизированных системах, выявили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям совместно со следователями Черкасского районного управления полиции и представителями Минцифры.

Также правоохранители сообщили, что в доме 32-летнего врача, а также в ее кабинете сотрудники полиции провели санкционированные обыски. По результатам изъяты печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в компьютерах. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В данный момент следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Черкасская окружная прокуратура.

Напомним, ранее в Украине правоохранители разоблачили схему предоставления поддельных справок о проведенных тестах на COVID-19 для выезжающих за границу граждан. Мошенничество выявили в Черновицкой области, где злоумышленники арендовали офис для осуществления противоправной деятельности.

В пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили, что "бизнес" наладили трое жителей Черновцов для граждан, которые отправлялись за рубеж с целью трудоустройства. Кроме справок, аферисты подделывали также и страховые полисы.