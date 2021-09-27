Будет список профессий с обязательной вакцинацией — эксперт Минздрава Тимофей Бадиков рассказал, как власти будут повышать уровень вакцинации от коронавируса

14:23, Сегодня

Как повысить в Украине уровень вакцинации от коронавируса, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" зампредседателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины Тимофей Бадиков.

"Есть вакцинированные, к которым мы достучались теми средствами коммуникации, что использовались государством, — это и смс в начале вакцинации, информационные разъяснительные компании, в том числе видео. А сейчас есть "пилоты", каким образом увеличить охват, например, в сельской местности, задействовать другие аргументы, которые пока не использовались. У нас есть информация, что такой опыт есть и есть понимание, как его использовать в нашей стране. Еще будут задействованы дополнительные меры", — сказал он.

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Эксперт объяснил, какие именно методы планируется использовать.

"Это конкретно общение с человеком. Ресурсов и возможностей, чтобы достучаться к каждой громаде, у медицинского сообщества нет. Тут как раз нужно задействовать волонтеров. Что касается принудительной вакцинации, в Украине и так вакцинация является обязательной, к примеру, для организованных коллективов. Сейчас регулируется четкий перечень профессий, для которых это будет носить обязательный характер. Поэтому если в Украине те, кто попадает под эти квалификации, будут вакцинированы, это даст большой прирост. Это будет в том числе и потому, что у этих людей есть родственники и близкие, которым они покажут на своем примере", — рассказал он.

Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, что после вакцинации от коронавируса у пациента могут быть всего два осложнения, и они не смертельны. Но если невакцинированный человек заболеет COVID-19, последствия бывают намного опасней. Врач отметил, что миокардиты у молодых людей после перенесения инфекции возникают в несколько раз чаще, чем после вакцинации.

По информации Минздрава Украины, 37 153 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 26 сентября 2021 года. Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы 15 317 человек.

С начала прививочной кампании вакцинацию сделали 6 781 527 человек, из них получили одну дозу 6 781 525 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 240 363 прививок.