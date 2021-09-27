Дебаты в ПАСЕ о Крыме отклонили — нардеп рассказала о текущей сессии Елизавета Ясько рассказала, какие вопросы будут рассматриваться в ПАСЕ

16:41, Сегодня

Дебаты в ПАСЕ по вопросу Крыма и Донбасса были отклонены, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Во-первых, эта сессия не является критичной для Украины, потому что тут кричащие вопросы в принципе не будут рассматриваться. Тема дебатов о ситуации в Крыму не была поддержана на Бюро, это руководящий орган Парламентской ассамблеи Совета Европы, но поддержаны такие темы, как Афганистан, миграция. Борьба украинской делегации сейчас должна происходить с коллегами в кулуарах — нужно убеждать их, рассказывать, что на самом деле происходит. Но серьезных голосований на этой сессии не будет", — сказала она.

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Ясько рассказала о странной ситуации с делегацией Российской Федерации.

"Российской делегации на этот раз нет, так же как и нет немцев, у которых вчера были выборы. Поэтому сейчас сессия такая, можно сказать, лайтовая, с подготовкой на январь, когда будут перевыборы на руководящие должности. Россияне присутствуют онлайн. Они приехали физически, но якобы из-за того, что в Европе не признается вакцина "Спутник", они не будут принимать участие. Но они могли и без вакцины приехать, в других делегациях есть люди, которые не вакцинированы, но сдают тесты. Тут правила позволяют людям быть без вакцины", — сказала она.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится с 27 по 30 сентября. Сессия сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду, климат и миграцию.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко рассказывал, что на сессии ПАСЕ Украина собирается поднимать вопрос легитимности выборов в российскую Госдуму, поскольку они проводились, в частности, и на украинской территории, временно оккупированной Россией.