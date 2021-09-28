Авария с маршруткой на Николаевщине: четыре человека погибли, подробности Все пассажиры микроавтобуса ехали домой со сборки лука на поле

15:23, Сегодня

Маршрутка не разминулась с фурами в Николаевской области, в результате погибли четыре человека, семь травмированы. Подробности — от корреспондента телеканала "Украина 24" в программе "Сегодня Новости".

В больницу скорой помощи привезли шесть пострадавших. Одному оказали помощь на месте аварии. У потерпевших разные травмы. Три человека, у которых были ссадины и ушибы, уже отправили домой, еще трое остаются в больнице. Известно, что все травмировались в маршрутке около 20:00. Все пассажиры микроавтобуса — сезонные работники, которые возвращались домой со сбора лука. Маршрутка врезалась в грузовик, отскочила и влетела в другой.

"Я на дорогу не смотрела, я только слышала "бах!" и все. Водитель сразу умер, бригадир старший при нас умерла, кумы сын тоже умер, и девушка молодая. Парень Рома девять классов только закончил", — рассказала потерпевшая Светлана.

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Водитель, который был за рулем маршрутки, заменял заболевшего напарника. Как рассказала одна из пострадавших, бригада задержалась на поле, и все спешили домой.

"Он сильно ехал быстро. Ему еще жена звонила на поле, надо было домой ехать. Как он ехал, как он не видел "КАМАЗ", я вообще не знаю", — рассказала Светлана.

Кто как ехал и с какой скоростью, установят эксперты. В полиции разыскивают свидетелей аварии и просят всех, кто проезжал рядом, предоставить видео с регистраторов.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с хасидами произошло в ночь на 9 сентября на трассе возле Белой Церкви. Микроавтобус, который вез хасидов из Умани в аэропорт "Борисполь", врезался во встречный автобус и слетел с дороги в поле. 45-летний гражданин Израиля погиб.