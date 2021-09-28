В Бердянске бездомная нашла 130 тыс. грн в мусорном контейнере: подробности Деньги лежали возле обычных пакетов с мусором

18:53, Сегодня

Деньги, Бердянск

В городе Бердянск, что в Запорожской области, бездомная нашла пакет со 130 тысячами гривен. О своей находке женщина рассказала волонтеру. Вместе женщины решили во что бы ни стало найти настоящего владельца такой суммы денег. А когда он нашелся, то отблагодарил добродушную женщину целой сотней гривен.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24", Валентина Мамай - волонтер и зоозащитница - именно к ней пришла Наташа с пакетом денег и рассказала, что обнаружила их возле мусорных контейнеров.

"Наташа подошла ко мне и говорит: посмотри они настоящие? Я посмотрела: где ты их взяла? Она говорит: там. Я: где там? - Ну где? В контейнере. Я естественно подумала, что такую сумму не могли выбросить", - рассказывает Валентина.

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Женщина пакет с деньгами сфотографировала и опубликовала сообщение в социальных сетях - отдаст тому, кто назовет точную сумму. 130 тысяч гривен наличными хотели присвоить многие.

"Пытались угадать. Кто-то говорил: где мои остальные ещё деньги? Или где мои 200 тысяч? Или называли сумму в 94 тысячи. Ну, вообщем, разные суммы называли", - говорит волонтер.

Через два дня владелец денег нашелся. Им оказался местный житель Александр. Он назвал точную сумму денег и назвал место, где оставил наличные. Оказалось, что такую сумму он выручил с продажи автомобиля. Мужчина рассказал, что случайно вынес деньги на улицу, перепутав пакет с деньгами с мусорным пакетом.

"Получилось, как в сказке. Хотел вынести мусор, а перепутал пакеты. И оставил не тот, что надо пакет. Удивлён, что у нас ещё остались такие добрые люди", - говорит Александр.

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За возвращенные 130 тысяч гривен мужчина отблагодарил женщину, которая нашла деньги, сотней гривен.

Но на размер вознаграждения Валентина не обижается. Мол - отблагодарил - и на том спасибо. Главное - считает - быть честным перед собой.