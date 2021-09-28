В Украине могут появится новые выходные дни: подробности Ханука, Курбан-байрам и День Перуна могут официально признать праздничными выходными

22:09, Вчера

Праздники, Украина

Ханука, Курбан-байрам и День Перуна - эти праздники вскоре могут стать официальными выходными в Украине. На обсуждение общественности предлагают законопроект о пересмотре красного календаря. Зато в этом документе собираются отменить дополнительный отдых, если праздник пришелся на субботу или воскресенье.

Как сообщается в сюжете программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24", подобная идея понравилась не всем. Так, Виктор Громов, заслуженный учитель Украины считает, что введение дополнительных выходных приведет к большей нагрузке на детей в учебном процессе, ведь праздничные выходные придется дополнительно отрабатывать на выходных.

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А вот кто испытывает эффект даже от одного дополнительного выходного - это рестораторы. Когда приходится три-четыре нерабочие дни подряд - доходы растут в среднем на 20%.

"Люди могут себе позволить отдохнуть, например, в воскресенье. Ну более разрешено с употреблением алкогольных напитков, то там танцевать, праздновать, петь караоке-то там дольше, потому что не нужно рано вставать", - говорит Оксана Середюк, совладелица сети ресторанов.

А вот по мнению главы Института национальной памяти Антона Дробовича, в Украине сейчас происходит полный бардак с праздниками. И уверяет: главная цель закона - это упорядочить систему праздников и четко определить где заканчивается компетенция Верховной Рады, где компетенция Президента, министров, чтобы кто-то отвечал за профессиональные праздники, кто-то за траурные, а кто-то за негосударственные праздники.

Так, документ выделяет профессиональные праздники. Определяет 12 государственных и 13 международных праздников, 9 траурных и дней скорби. А еще вводит 17 традиционных праздников, среди которых, например: День Перуна, Курбан-байрам и Рош-ха-Шана.

"Это люди, которые платят налоги, они являются гражданами Украины, у них есть перечень праздников, которые по их религиозным правилам являются нерабочими днями. А в государстве нашем они не значатся", - говорит Антон Дробович.

А еще закон предлагает отменить перенос выходного дня, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Таких дней сейчас одиннадцать. В Минкульте объясняют - решение принимали, опираясь на опыт европейских стран.

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Если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем. Перенос выходного дня предлагается оставить для некоторых традиционных праздников, а именно: Нового года, Рождества Христова - 25 декабря и 7 января, Пасхи, Дня Святой Троицы.

Правда, 8 марта и 1 мая в проекте закона таки указаны как выходные. Еще один нерабочий день в календаре появится 28 июля - это День украинской государственности.

Свои предложения к законопроекту желающие могут предлагать до 2 октября. А на голосование документ попадет в лучшем случае через полгода, говорят в Институте нацпамяти.