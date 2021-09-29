Санавиация впервые в Украине доставила орган для пересадки — подробности Вертолет доставил донорское сердце из Винницы в Киев

10:42, Сегодня

Сердце для 12-летней девочки, которая находилась в критическом состоянии, доставила санитарная авиация из Винницы в Киев. Впервые вертолет Национальной полиции вез не пациента, а его орган, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Сердце уже успешно пересадили — и это вторая похожая операция в Украине. Другие пациенты автотранспортом получили почки и печень от того же донора. Это 38-летний мужчина, который трагически погиб, но сохранил жизнь четверым, в частности, трем детям.

Читайте также: В Украине врачи впервые провели уникальную операцию: новые подробности

"Это вообще первый вызов на транспортировку для трансплантации, до этого это были обычные вызовы для пациентов. Это совместный проект двух министерств: Министерство внутренних дел, то есть вертолет, пилот, техники и все остальное, что касается вертолета, этим занимается Национальная полиция, и Минздрав — медицинские сотрудники из структуры Центра экстренной медицинской помощи Киевской области", — рассказал врач медицины неотложных состояний Ростислав Замрий.

Чиновники уже работают над тем, чтобы украинцы могли становиться донорами добровольно и давали согласие заранее, через приложение "Дія". Сейчас же пересадку согласовывают только родственники и только после констатации смерти потенциального донора.

Ранее известный врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украине через 6 лет некому будет лечить детей.

"Поток тех, кто выезжает (медицинских специалистов - ред.), не уменьшился, потому что зарплаты, которые сегодня есть, не удержат людей. Как посчитали, чтобы удержать человека в Украине, он должен получать 70% той зарплаты, которую он получает в Чехии, Германии и др. Сегодня наши зарплаты не соответствуют этому показателю", — заявил он.

Также Тодуров рассказал, что операция на сердце в Украине стоит в десятки раз дороже, чем ее оценивает Национальная служба здоровья Украины.