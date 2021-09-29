В Киеве на заправке скончался мужчина, которого избил пассажир такси Трагедия произошла на проспекте Романа Шухевича, виновный в смерти человека задержан полицией

15:57, Сегодня

В Днепровском районе столицы произошло убийство на территории одной из АЗС. Трагедия случилась в результате ссоры двух мужчин, один из которых во время выяснения отношений сильно избил своего оппонента. В результате побоев пострадавший скончался. Подробности в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Отмечается, что ссору между мужчинами зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как к оператору АЗС, который заправлял такси, подошел выпивший неизвестный мужчина и стал о чем-то ему говорить. Через некоторое время пассажир такси подошел к мужчинам, и уже спустя несколько мгновений с кулаками набросился на человека, который беседовал с оператором АЗС.

Пострадавший упал и уже не поднимался. Водитель такси и пассажир уехали, но спустя несколько минут вернулись, и вызвали бригаду скорой помощи. Однако спасти мужчину, которому было 45 лет, не удалось, он скончался.

В полиции Киева сообщили, что происшествие произошло на АЗС, расположенной на проспекте Романа Шухевича.

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Начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов сообщил, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

"Мы выяснили, что выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту сотрудника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате потерпевший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и уехал, но потом вернулся и вызвал "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины", — цитирует правоохранителя пресс-служба Нацполиции Киева.

Также стало известно, что мужчину, который нанес смертельные травмы своему оппоненту, задержала полиция. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения. В данный момент проводится работа над уголовным делом, открытым по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Задержанному мужчине суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Также в полиции сообщили, что ему грозит десяти лет лишения свободы.

Напомним, 18 июля в психоневрологической больнице под Кривым Рогом пациент убил медбрата. Рано утром медсестра с коллегой нашли в одной из палат тело своего 54-летнего коллеги, санитара, в то же время там отсутствовал 21-летний пациент, который сбежал. На него сразу пало подозрение в убийстве. Было установлено, что он забил сотрудника больницы ножкой от стула. Полиция разыскала убийцу два дня спустя.

Подозреваемый ранее был осужден за угон автомобиля, у него был условный срок. В прошлом году учреждение, где он был на учете, подало в суд прошение, чтобы его закрыли, поскольку он не придерживался режима. Соседи жаловались на его асоциальное и агрессивное поведение, но суд отклонил просьбу, ссылаясь на тяжелое психическое состояние этого человека. В больницу он попал из-за того, что с ножом бросался на родителей.