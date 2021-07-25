Як обдурюють покупців на ринках: названі головні хитрощі Українцям розповіли, як не стати жертвою недобросовісного продавця

15:46, 25 липня

Виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів, як продавці на ринках обраховують і обважують покупців, і пояснив, як не стати жертвою обману.

"Зазвичай вони все закидають товаром, і ви не бачите цифри на вагах. Я зазвичай підходжу і кладу на терези свій телефон. Для мене це контрольна вага. Якщо я бачу, що він на вагах важить більше, то я пропоную вирішити проблему по-хорошому або по-поганому. По-хорошому - це мені дають товар на суму різниці або відшкодовують грошима. По-поганому - я йду до адміністрації ринку, ми розвертаємо ваги, викликаємо поліцію і за фактом обрахування і обважування починаємо конфліктувати", - розповів Максим Несміянов.

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Експерт розповів про ще один спосіб обману покупців:

"Ви замовили різні продукти, вони вам на калькуляторі щось рахують. Краще продавцеві на базарі не довіряти, ви вмикайте на телефоні калькулятор. Можна і не брати до уваги, але щоб продавець це бачив. І головне, даєте велику купюру - 200, 500 грн - артикулюйте і стежте. Тому що людину часто заговорюють, дають здачу не з 500, а з 200. Людина відходить, потім повертається і каже: а 300 грн де? А продавець каже: я дав з 500 грн".

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Раніше заступник глави Союзу споживачів України Олег Цільвік в ефірі телеканалу "Україна 24" попередив, що при купівлі товарів в інтернеті українці часто ризикують зіткнутися з шахраями.

"Багато споживачів потрапляють у неприємності, коли купують у сегменті соцмереж, коли неможливо встановити, хто продавець. Люди часто перераховують гроші невідомим особам, і повернути їх неможливо. Обов'язково потрібно перевіряти, в кого ви купуєте, не перераховувати кошти безпосередньо на картки, не давати реквізити своєї картки. Для розрахунків у мережі краще мати окрему карту, яка буде з нульовим балансом", - заявив експерт.