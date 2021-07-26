В Україні картопля гниє прямо на полях — експертка розповіла, що буде з врожаєм Ольга Ходаківська повідомила, що відбувається з картоплею і чому дорожчає вершкове масло

15:49, Вчора

Через рясні дощі в Україні прогнозують дефіцит картоплі. Фермери скаржаться: якість коренеплоду погіршилася, він гниє прямо на полях. Господарства намагаються відвантажити урожай картоплі на продаж якомога швидше, а ціну для оптовиків знизили майже на 20%, зазначають аналітики платформи EastFruit. Зараз у столичних магазинах молоду картоплю продають в середньому по 12,50 за кілограм. Чи вистачить врожаю на всю зиму, експерти прогнозувати не беруться.

Ситуацію прокоментувала в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступниця директора Інституту аграрної економіки Ольга Ходаківська.

"Цей рік видався цікавим. Крім того, що весна була досить дощовою, озимих зернових очікується хороший урожай. А ось щодо врожаю картоплі, то ми бачимо, що південь України не звик працювати в умовах надмірного зволоження, коли велика кількість опадів. Херсонщина на сьогодні б'є на сполох, тому що якість картоплі дуже незадовільна. Але на Поліссі якраз сприятливі умови, і сьогодні ті, хто займаються вирощуванням картоплі — це Житомирська, Київська, Чернігівська область, — навпаки, кажуть, що з урожаєм картоплі у них все буде добре", — сказала вона.

Ходаківська прокоментувала значне зростання вартості вершкового масла.

"Сучасні тенденції — це зменшення поголів'я великої рогатої худоби в Україні. І звичайно, вершкове масло дорожчає в ціні, тому що хорошої сировини для його виробництва в Україні не вистачає. Якщо подивитися на законодавство, то з одного боку, у нас є механізми державної підтримки, які стимулюють утримання великої рогатої худоби в господарствах, з іншого — є нові закони, якими планується підвищити податки для малих виробників, і утримувати худобу буде ще складніше. У перспективі може скластися так, що поголів'я великої рогатої худоби у нас стане ще менше", — сказала вона.

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Експертка дала прогноз стосовно ціни на цукор, яка також зросла.

"Якщо говорити про цукор, то це сезонний стрибок, зазвичай коли у нас починається сезон масової консервації, варення, джеми, огірки, помідори, — всюди потрібен цукор, і щороку є сплеск ціни, але восени зазвичай ціни знижуються", — сказала вона.

Раніше глава Асоціації постачальників для роздрібних мереж Олексій Дорошенко висловився про ціни на продукти в Україні.

"Ціни на товари та продукти в Україні або такі, як в країнах Європи або інших країнах світу, або навіть трохи вище. Послуги значно нижче, ніж в середньому по Європі. Це означає, що при нашому доході в 6 разів менше, ніж у поляків, ми з вами маємо ціни або такі ж, або вище. Це означає, що ми витрачаємо гроші на продукти та комунальні послуги, на все інше у нас залишається по кілька відсотків", — розповів він.