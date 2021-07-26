У Зеленського відреагували на чутки про відставку глави НБУ: це неправда з багатьох причин Радник президента прокоментував чутки щодо заміни голови НБУ

19:25, Вчора

Інформація про підготовку відставки керівника Національного банку України Кирила Шевченка не відповідає дійсності.

Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, коментуючи публікації в ЗМІ щодо можливої заміни голови НБУ.

"Я б сказав, що ця інформація не відповідає дійсності з багатьох причин. Перша - переговори з МВФ проводить не тільки НБУ, там задіяна досить велика кількість інституцій, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, енергетики, весь Кабмін. Якщо це проблема - то точно не одна людина відповідає. По-друге, ми сподіваємося на прогрес з МВФ, очікуємо для підписання попередньої угоди в найближчі тижні. Критика НБУ щодо згортання програми довгострокового рефінансування - тут просто нема чого коментувати, програма триває. Програма "5-7-9" - президентська, і кошти, що перекривають процентну ставку, йдуть з держбюджету, а не від Нацбанку", - зазначив радник президента.

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Коментуючи останні рішення Нацбанку щодо збільшення облікової ставки, Устенко зазначив, що "це абсолютно нормальні дії будь-якого регулятора".

"І головне - Національний банк України, як і будь-який центробанк, є абсолютно незалежним інститутом", - підкреслив він.

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Зазначимо, що інформацію про можливе звільнення Кирила Шевченка опублікувало видання Financial Times, яке послалося на два джерела в оточенні президента Володимира Зеленського. Його попередник Яків Смолій подав у відставку 1 липня 2020 року "через політичний тиск на Нацбанк". Шевченко до свого призначення обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".

Цю ж інформацію з посиланням на джерела в Офісі президента і в Нацбанку поширило видання "Економічна правда". За інформацією видання, для звільнення Шевченка є чотири основні причини:

провал переговорів з МВФ;

бажання глави Офісу президента Андрія Єрмака змінити главу державного Ощадбанку Сергія Наумова;

спроби Шевченка узгодити продаж української "дочки" російського Ощадбанку народному депутату Андрію Іванчуку;

невдоволення Офісу президента тим, що Шевченко "не командний гравець".