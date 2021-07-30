Зарплати зростатимуть — експертка назвала найзатребуваніші професії Тетяна Пашкіна розповіла, в яких сферах є дефіцит фахівців

11:56, Сьогодні

Які фахівці мають найбільший попит на ринку праці, розповіла в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

"Їх багато, якщо ми говоримо про осудних і адекватних, вони потрібні скрізь. Якщо говорити про професіоналів, то найбільше горить в цьому сенсі ринок IT-фахівців. Великі роботодавці скаржаться, що у них по тисячі-півтори вакансій. Це великі аутсорсингові компанії, у яких багато запитів від іноземних та вітчизняних замовників. Відповідно, кількість фахівців, які могли б зайнятися проєктом, і кількість проєктів, які вимагають цього, — велика різниця. Наш IT-ринок щорічно приростає на 17-20%, пандемія тільки прискорила зростання, тому що всі йдуть в онлайн. А ми не встигаємо підготувати таку кількість фахівців, навіть перекваліфікуванням, тому є ситуація, коли ринок перегрітий. Підвищують зарплати, намагаються навчати, перекуповувати і так далі", — сказала вона.

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Пашкіна назвала інші сфери, де зараз потрібні фахівці.

"Мають попит менеджери з продажу, вони повинні отримувати досить пристойні гроші, оскільки ринок розвивається. Торгівля трохи оговталася від локдауну і теж пропонує непогані гроші. Виробництво завжди вимагало фахівців, і хороший інженер-початківець з англійською мовою може отримувати 500-800 євро на старті. Багато професійних сфер потребують хороших фахівців і за це готові переплачувати, бо цього року, на жаль, вступна кампанія показала, що ми любимо менеджерів, юристів, філологів, психологів і так далі, а інженери та IT-шники не надто популярні. Відповідно, дефіцит буде тривати й зарплати зростатимуть", — сказала вона.

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Доповнимо, в Україні зросла середня зарплата майже на 22%. На сьогодні це 13 310 грн, порахували в Державній службі статистики. Найвищими в Україні залишаються доходи працівників авіаційного транспорту — понад 25 тисяч грн. Високі зарплати у сфері інформації та телекомунікації. Тут зростання майже на третину — 24 821 гривня зарплата в цій сфері.

Фінансова та страхова діяльність — тут середні зарплати зросли на 14% і становлять не більше 23 тисяч гривень. На 30% більше заробляють і педагоги — у них середня зарплата майже 11, 5 тисяч грн. А медикам підвищили заробітну плату на 50%. Тепер у них середня зарплата майже 12 тисяч грн.