Україна може обмежити використання Росією "Північного потоку-2": названо спосіб Сергій Макогон також оцінив майбутнє української ГТС

08:52, Сьогодні

Україна в питанні протидії російському газогону "Північний потік-2" сконцентрується на його сертифікації.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"По-перше, ми повинні сконцентруватися на питанні сертифікації запуску цього газогону, тому що фактично є можливості, і наполягати на тому, щоб цей газогін був сертифікований згідно з вимогами Третього енергетичного пакету. Там є дуже суттєве обмеження щодо використання третіми сторонами. Щоб не тільки "Газпром" міг використовувати цей газогін, а й інші компанії. А якщо інших компаній не буде, то фактично можна обмежити використання цього газогону, як це було зроблено на газогоні Opal, де діє обмеження в 50%. Тому я вважаю, що наша основна боротьба наразі буде сконцентрована на питанні сертифікації", - повідомив він.

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Оцінюючи майбутнє української ГТС після запуску "Північного потоку-2", Макогон заявив:

"Є можливість залучити партнерів до управління газотранспортною системою. Це не означає, що буде приватизація, тільки управління. Але я вважаю, що залучення такого партнера має сенс, коли такий партнер гарантує наявність транзиту на наступні 10-15 років. Просто так залучати партнера немає жодного сенсу. Якщо прийде партнер, скаже – ми готові гарантувати транзит, ми можемо домовитись з "Газпромом", тоді є сенс утворювати такий консорціум з управління українською ГТС".

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Нагадаємо, США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США і Німеччина зазначили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, яка єдина гарантія щодо транзиту газу може задовольнити Україну. "Новий контракт на транспортування газу на 10-15 років в обсягах не менше ніж є зараз. Всі інші гарантії, я вважаю, не забезпечують нам наповнення бюджету й отримання достатнього тарифного доходу для компанії", - зазначив він.