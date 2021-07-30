Послуги ЖКГ подорожчають на 70% — прогноз від депутата Михайло Волинець розповів про ситуацію з вугіллям в Україні

18:26, Сьогодні

Ціни на послуги житлово-комунального господарства зростуть на 70% — такий прогноз зробив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" нардеп, член комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Михайло Волинець.

"Коли на ринку електроенергії активно діяли спекулянти, на 2 липня, то з 78 блоків ТЕС 52 блоки були відключені, і 5 блоків АЕС. Міністерство енергетики та Кабмін вживали відповідні заходи, зараз ми бачимо, що ситуація не набагато покращилася, і нескладно спрогнозувати, що в цьому опалювальному сезоні ми можемо опинитися на порозі віялових відключень та істотного зростання цін на енергоносії, що призведе до зростання цін на комунальні платежі. Десь на 70% ціни на комунальні платежі будуть рости", — сказав він.

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Волинець розповів про ситуацію з вугіллям.

"І, наприклад, за кордоном на майданчику Амстердама ціна на вугілля становить понад 130 доларів за тонну, це без доставки. А в Україні вугілля забирають за ціною 1650 грн, а часто з держшахт" Центренерго "забирає вугілля у вигляді рядового за 850 грн, і то не розраховується. Не краща ситуація і на ТЕС, вони не здатні заплатити ціну, щоб вивезти вугілля з-за кордону. Вчора на антикризовому штабі міністр енергетики Галущенко сказав: ми купимо вугілля за кордоном. За які гроші? Чи не краще було б сьогодні виділити гроші з резервного фонду Кабміну для закупівлі вугілля в українських вугільних підприємств і поліпшити ситуацію до вересня-жовтня? Але цього не робиться", — сказав він.

Раніше ексвіцепрем'єр-міністр України Павло Розенко спрогнозував, що тарифи в наступні роки будуть підвищуватися на 35-36% щорічно. "Очевидно, що між реляціями влади щодо поліпшення життя, життя українців стає все важче, а ціни на послуги ЖКГ, і зокрема на газ для населення, істотно зростають", — заявив він.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляв, що через закупівлю електроенергії за кордоном українські виробники знижують потужності та, відповідно, менше закуповують вугілля на шахтах.

У травні президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає введення заборони на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі. Цей закон був прийнятий Верховною Радою у другому читанні та в цілому 15 квітня. 26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт, однак всупереч вимогам закону зупинила його тільки на 4 місяці - до 1 жовтня 2021 року.