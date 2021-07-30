21:08, Сьогодні

В Україні близько 250 тисяч виноробів змушені працювати "в тіні" через недосконале законодавство.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"У нас 250 тис. родин, які виготовляють і продають своє вино. Офіційно зареєстровані 25. Всі інші це роблять в тіні. Я показав пляшки вина, президенту сказав, що це нелегально. Більш того, є зони, де заборонено вирощувати виноград, згідно з дебільним українським законом. Якийсь... не хочу говорити погане слово, сів у 1990-х роках разом з великим виробником, який йому "забашляв", і вирішили, що тут не можна, тут можна, збудували схему, "щоб ніхто не міг виробляти, крім нас". І почали гнати "шмурдяк", до супермаркету нічого не може потрапити крім того, що вони розливають. У результаті з цих 250 тис. хтось на ринку продає, хтось у місцевих магазинах домовляється", - сказав він.